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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية.. صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية

كفتة الدجاج المشوية من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكن إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية فيما يلي..

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مقادير كفتة الدجاج المشوية 


كيلو صدور دجاج مفرومة
بصلة مفرومة
نصف كوب بقدونس مفروم
٢ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مفروم
٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم
نصف كوب بقسماط مطحون
٤ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية 


في الكبة نضع كل المكونات ماعدا البقسماط وصدور الدجاج المفرومة ونضربهم جيداً ثم نضع صدور الدجاج ونضربهم وأثناء الضرب نضع البقسماط حتى يتكون خليط متجانس ثم نبل اليد بالقليل من الزيت ونشكل الكفتة على أعواد شيش ونضعها في جريل ساخن على النار ونقلبها من كل اتجاه حتى تأخذ لون وتقدم بجانب سلطة طحينة وسلطة بلدي والعيش وصحتين وهنا

كفتة الدجاج المشوية طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية مقادير كفتة الدجاج المشوية طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية الشيف نونا

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