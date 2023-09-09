طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة.. جديدة وغير تقليدية

كرات الشيش بالجبنة من الأكلات التي لا يعرفها الكثير ولكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة فيما يلي…



مقادير كرات الشيش بالجبنة



(العجينة)

كيلو دقيق

2ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

نصف كوب ماء دافئ

حليب دافئ للعجن

(الحشوة)

جبنة موتزاريلا مكعبات

(للوجه)

٣أصفر بيض

ربع كوب حليب

كوب سمسم محمص



طريقة تحضير كرات الشيش بالجبنة



نخلط كل مكونات العجينة مع بعض ثم ننزل بالحليب الدافئ بالتدريج حتى تصبح العجينة ملمومة وناعمة ثم نتركها تختمر ثم نقطعها إلى كرات متساوية ثم نبدأ بوضع الجبنة داخل كل كرة ونغلقها ونضع بها خلة الشيش طاووق ونترك مسافة بين كل كرة والأخرى ثم نضعها في خليط البيض والحليب ثم السمسم كما وضحنا بالحلقة ثم في صاج فرن نضع فويل مبروم ليكون كحامل لأعواد الشيش طاووق وندخله فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم وصحتين وهنا

ملحوظة :-

نضع ٣ كرات في الخلة الواحدة وندخل الخلة في نصف العجينة والحشوة