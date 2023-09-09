عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة.. جديدة وغير تقليدية

كرات الشيش بالجبنة
كرات الشيش بالجبنة

كرات الشيش بالجبنة من الأكلات التي لا يعرفها الكثير ولكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة فيما يلي…

txt

بدون لحوم ... طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

txt

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات


مقادير كرات الشيش بالجبنة


(العجينة)
كيلو دقيق
2ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
نصف كوب ماء دافئ
حليب دافئ للعجن
(الحشوة)
جبنة موتزاريلا مكعبات 
(للوجه)
٣أصفر بيض
ربع كوب حليب
كوب سمسم محمص

 


طريقة تحضير كرات الشيش بالجبنة 


نخلط كل مكونات العجينة مع بعض ثم ننزل بالحليب الدافئ بالتدريج حتى تصبح العجينة ملمومة وناعمة ثم نتركها تختمر ثم نقطعها إلى كرات متساوية ثم نبدأ بوضع الجبنة داخل كل كرة ونغلقها ونضع بها خلة الشيش طاووق ونترك مسافة بين كل كرة والأخرى ثم نضعها في خليط البيض والحليب ثم السمسم كما وضحنا بالحلقة ثم في صاج فرن نضع فويل مبروم ليكون كحامل لأعواد الشيش طاووق وندخله فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم وصحتين وهنا
ملحوظة :-
نضع ٣ كرات في الخلة الواحدة وندخل الخلة في نصف العجينة والحشوة

كرات الشيش بالجبنة طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة مقادير كرات الشيش بالجبنة الشيف نونا طريقة تحضير كرات الشيش بالجبنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

جوري بكر ترزق بمولودها الأول بعد عام من الزواج

موعد الانخفاض| هذا ما يحدث في سوق الخضار ومصير الأسعار .. تفاصيل

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

موضوعات متعلقة

زلزال المغرب.. أكثر الأماكن الآمنة في المنزل أثناء حدوث الهزات الأرضية

بدون لحوم ... طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة على البحر| شاهد

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة..أعراض تكشف سرطان القولون سريعا.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب.. مي كساب تثير الجدل

ترشيحاتنا

لوجان وسياز.. 5 عربيات للطبقة المتوسطة بداية من 285 ألف جنيه

سفارة اليابان: نقلنا للجانب المصري الموقف الكامل بشأن مياه فوكوشيما

رومانيا تعثر على حطام جديد لمسيرة روسية.. وبلاغ عاجل لـ الناتو

عن مظاهر الذوق العام.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يوعي الصغار بآداب الإسلام

الأمم المتحدة لـ شعب المغرب: نحن بجانبكم ونسعى جاهدين لدعمكم

إيلون ماسك يساعد روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ندوة «صدى البلد»|مؤلف «سفاح الجيزة» يكشف حقيقة تواصله مع أهل المتهم الحقيقي

للدورة الدموية والسرطان .. فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأخضر

طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة.. جديدة وغير تقليدية

بعد استقبال مولودها الأول.. أبرز إطلالات جوري بكر مع زوجها أثناء الحمل

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والايذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ