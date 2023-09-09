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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون لحوم ... طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

المسقعة بالبطاطس من الأكلات الشعبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالإضافة إلي ذلك تتميز بأنها من الأطباق الموفرة لأنها لا تحتوي على اللحوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

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مقادير المسقعة بالبطاطس


2كيلو باذنجان مكعبات مقلي
كيلو بطاطس مكعبات مقلية
كيلو طماطم مكعبات
ربع كيلو فلفل حار مقلي
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2ملعقة كبيرة خل
كمون
ملح


طريقة تحضير المسقعة بالبطاطس 


نقطع الباذنجان والبطاطس مكعبات متوسطة الحجم ثم نقليهم ونتركهم جانباً على مناديل المطبخ ونقلي الفلفل الحار والفلفل الرومي ثم نقوم بتحضير الصلصة حيث نضع حلة على النار أو طاسة غويطة ونضع بها القليل من الزيت وننزل عليها  بالثوم ونقلبه قليلاً حتى يصل إلى اللون الذهبي ثم نطشه بقليل من الخل ثم ننزل بالطماطم المضروبة والمصفاة ونتبلها بملح وكمون فقط ثم نتركها تغلي قليلاً

 ثم ننزل عليها بالباذنجان والبطاطس والفلفل بدون تقليب ونتركهم لمدة ١٠ دقائق على النار حتى يتشربوا من الصلصة ويمكن أن يقدم هكذا أو يوضع فى طاجن ويوضع فى الفرن مع وضع قرون من الفلفل الحار المقلية على الوجه وصحتين وهنا

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