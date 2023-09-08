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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كيكة القهوة
طريقة عمل كيكة القهوة الباردة

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق شهي و أحلى من الجاهز.

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مقادير كيكة القهوة الباردة


طبقة الكيك:
3 بیض
ا ظرف فانيلا دكتور اوتکر
کوب ونصف دقیق
٣/٤ كوب زيت
۱ ظرف بيكنغ باودر دكتور اوتکر
نصف کوب حليب سائل
ا کوب سكر
۱/۳ کوب کاکاو خام
ا کوب تشوكليت شيبس


للتشريب :
٢ كوب حليب
٢ ملعقة كبيرة سكر
۲ ملعقة كبير كاكاو


طبقة الكريمه :
3 مغلف كابوتشينو
٢ أو 3 ملغف كريمه بودره
۲ ظرف کریم کرامیل
٢ علبة قشطة
ربع كوب سكر بودره
 کوب ونصف حليب سائل
٤ ملاعق كبيرة كاكاو
للتزيين :
شوكولاته مبشوره
شوكولاته حسب الرغبه


طريقة تحضير كيكة القهوة الباردة


نخفق البيض مع السكر والفانيلا ثم نضع الزيت ونخفق ونضيف الطحين
والكاكاو والبيكنغ باودر ونخفق ثم نضيف الحليب ونخفق قليلا ويوضع
التشوكليت شيبس ويحرك ببطء ويوضع بوعاء ويخبز على درجة حرارة 180
درجه
عند الاستواء تخرج من الفرن وتشرب بالحليب مع السكر والكاكاو وثم توضع
بالثلاجة لمدة ساعه
لطبقة الكريمه نضع الحليب والقشطه والكابوتشينو والكاكاو والسكر البودره
والكريم كراميل ويخفق جيدا ويوضع على طبقة الكيك ويزين .

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