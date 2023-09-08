طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق شهي و أحلى من الجاهز.

مقادير كيكة القهوة الباردة



طبقة الكيك:

3 بیض

ا ظرف فانيلا دكتور اوتکر

کوب ونصف دقیق

٣/٤ كوب زيت

۱ ظرف بيكنغ باودر دكتور اوتکر

نصف کوب حليب سائل

ا کوب سكر

۱/۳ کوب کاکاو خام

ا کوب تشوكليت شيبس



للتشريب :

٢ كوب حليب

٢ ملعقة كبيرة سكر

۲ ملعقة كبير كاكاو



طبقة الكريمه :

3 مغلف كابوتشينو

٢ أو 3 ملغف كريمه بودره

۲ ظرف کریم کرامیل

٢ علبة قشطة

ربع كوب سكر بودره

کوب ونصف حليب سائل

٤ ملاعق كبيرة كاكاو

للتزيين :

شوكولاته مبشوره

شوكولاته حسب الرغبه



طريقة تحضير كيكة القهوة الباردة



نخفق البيض مع السكر والفانيلا ثم نضع الزيت ونخفق ونضيف الطحين

والكاكاو والبيكنغ باودر ونخفق ثم نضيف الحليب ونخفق قليلا ويوضع

التشوكليت شيبس ويحرك ببطء ويوضع بوعاء ويخبز على درجة حرارة 180

درجه

عند الاستواء تخرج من الفرن وتشرب بالحليب مع السكر والكاكاو وثم توضع

بالثلاجة لمدة ساعه

لطبقة الكريمه نضع الحليب والقشطه والكابوتشينو والكاكاو والسكر البودره

والكريم كراميل ويخفق جيدا ويوضع على طبقة الكيك ويزين .