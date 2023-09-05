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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل كيكة السينامون رول.. جديدة وغير تقليدية

كيكة السينامون رول
كيكة السينامون رول

كيكة السينامون رول من الحلويات الشهية والغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة السينامون رول.

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مقادير كيكة السينامون رول 

3 كوب دقيق
نصف ملعقه صغيرة بيكنج صودا
3  ملعقة صغيرة بيكنج باودر
2 بيض
فانيلا
1 ملعقة صغيرة خل
1 كوب سكر
كوب و ربع  حليب
نصف كوب زيت


الحشو
150 جم زبدة
¾ كوب سكر بني
2 ملعقة كبيرة قرفة
2 ملعقة كبيرة دقيق


للوجه
200 جم جبن كريمي
1 كوب سكر بودرة
50 جم زبدة
ربع  كوب حليب 
فانيلا


طريقة تحضير كيكة السينامون رول


١- في العجان نخلط البيض مع الفانيلا، و السكر حتى يتضاعف حجمه ثم نضيف الزيت و نستمر بالخفق. 
٢- نخلط الحليب مع الخل و نضعه جانبًا. 
٣- نخلط الدقيق مع البيكنج باودر و البيكنج صودا و نضيفه بالتدريج للخليط مع الحليب بالتناوب و نخفق حتى يتجانس الخليط. 
٤- نخلط مكونات الحشو معا و نضعهم في كيس حلواني
٥- في صينية الكيك المدهونة نضع نصف كمية خليط الكيك ثم نضع الحشو فوقه في المنتصف(الابتعاد عن الاطراف) ثم نسكب باقي الخليط و ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ساعة حتى تنضج ثم نتركها لتبرد. 
٦- نخلط الجبنة الكريمي مع السكر البودرة والزبدة ثم نضيف الحليب والفانيليا ونخفقهم حتى يتجانسوا معا ثم  نسكبها فوق الكيكة ونزين بالفستق. 

كيكة السينامون رول طريقة عمل كيكة السينامون رول مقادير كيكة السينامون رول طريقة تحضير كيكة السينامون رول الشيف غادة التلى

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