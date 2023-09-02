طريقة عمل جلاش أساور باللحمة| بأسهل الخطوات

جلاش أساور باللحمة من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جلاش أساور باللحمة.



مقادير جلاش أساور باللحمة



لفة جلاش

(الحشوة)

كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

2طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مفروم

زيت

ملح

فلفل أسود

(للدهن)

كوب حليب

ربع كوب سمنة ذائبة

باكو بيكنج بودر



طريقة تحضير جلاش أساور باللحمة



نفرد ورقتين من الجلاش وندهنها بخليط التوريق ثم نلفها على شكل دوائر كما وضحنا بالحلقة ونكرر حتى الإنتهاء من كل الكمية ثم نضعها على صاج مدهون بالزيت أو السمنة ثم نحشي أساور الجلاش بالحشوة ثم ندهنه بخليط الدهن وندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى الإحمرار وتمام النضج ويقدم وصحتين وهنا

(لعمل الحشوة)

في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع اللحمة المفرومة ورشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب حتى يتغير لونها تماماً ثم نضع البصل والثوم والفلفل الحار والطماطم ونقلب ونتركها حتى تتعصج