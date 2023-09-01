طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

قدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كرات الليزي كيك بمذاق لا يقاوم و بأسهل الخطوات.

مقادير كرات الليزي كيك



بسكويت سادة مكسر

(للتغليف)

٢كوب حليب

٣ملعقة كبيرة سكر

٣ملعقة كبيرة كاكاو خام

٢ملعقة كبيرة زبدة

كوب شوكولاتة بالحليب



طريقة تحضير كرات الليزي كيك



في ووك على البارد نضع الحليب والسكر والكاكاو الخام ونقلب جيداً ثم نرفع الخليط على النار ونضيف عليه الشوكولاتة بالحليب "مكسرة" والزبدة ونقلب حتى يثقل القوام قليلاً ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضعه على البسكويت المكسر ونقلب جيداً ثم نشكل الخليط على شكل كرات متساوية ثم نغمسها في الشوكولاتة الذائبة وندخلها الثلاجة حتى تتماسك جيداً ثم تزين وتقدم وصحتين وهنا