طريقة عمل ملوخية بالجمبري| أحلى من المحلات

ملوخية بالجمبري من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي والمختلف، مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ملوخية بالجمبري.

مقادير ملوخية بالجمبري





نصف كيلو جمبري مقشر

5فص ثوم مفروم

كيلو ملوخية خضراء

2مكعب مرقة

ماء مغلي

رشة سكر

ملح



طريقة تحضير ملوخية بالجمبري



تغسل الملوخية جيدا وتجفف وتخرط بفصين ثوم وحبة فلفل حارو يقشر الجمبري ويحتفظ بالقشر يغسل جيدا ويفتح الضهر وينزع كيس الرمل ويغسل جيدا ويترك في مصفاة ..يغسل القشر جيدا ويصفي ويوضع في صينية مع 5 فصوص ثوم في الفرن حتي يتحمص ثم يطحن في مطحنة التوابل طحن ناعم ..ثم يحتفظ به في برطمان جاف لحين الاستخدام.. نضع حلة صغيرة علي النار بها كوب ماء مغلي ولورا و حبهان بودر و1 مكعب مرقة مع ملعقة ونتركهم يغلوا ثم ننزل عليهم بالملوخية ونقلب سريعا بالمضرب السلك حتي تفك تماماً ومجرد ما تغلي غلوة نقفل عليها و نبدأ نحضر الجمبري

نحضر طاسة صغيرة ونضع بها زيت وننزل عليها بالثوم والفلفل الحار ونشوح به الجمبري مع رشة ملح بسيطة ثم ننزل به علي الملوخية وتاخذ غلوة.ثم نحضر طاسة صغيرة ونضع بها قليل من الزبدة وننزل عليها بالثوم والكزبرة الجافة وبودر قشر الجمبري ويحمر قليلا ثم يطش به الملوخية. وتقدم