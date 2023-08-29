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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة عمل ملوخية بالجمبري| أحلى من المحلات

ملوخية بالجمبري
ملوخية بالجمبري

ملوخية بالجمبري من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي والمختلف، مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ملوخية بالجمبري.

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مقادير ملوخية بالجمبري
 


نصف كيلو جمبري مقشر 
5فص ثوم مفروم
كيلو ملوخية خضراء
2مكعب مرقة
ماء مغلي
رشة سكر
ملح 


طريقة تحضير ملوخية بالجمبري 


تغسل الملوخية جيدا وتجفف وتخرط بفصين ثوم وحبة فلفل حارو يقشر الجمبري ويحتفظ بالقشر يغسل جيدا ويفتح الضهر وينزع كيس الرمل ويغسل جيدا ويترك في مصفاة ..يغسل القشر جيدا ويصفي ويوضع في صينية مع 5 فصوص ثوم في الفرن حتي يتحمص ثم يطحن في مطحنة التوابل طحن ناعم ..ثم يحتفظ به في برطمان جاف لحين الاستخدام.. نضع حلة صغيرة علي النار بها كوب ماء مغلي ولورا و حبهان بودر و1 مكعب مرقة مع ملعقة  ونتركهم يغلوا ثم ننزل عليهم بالملوخية ونقلب سريعا بالمضرب السلك حتي تفك تماماً ومجرد ما تغلي غلوة نقفل عليها و نبدأ نحضر الجمبري 
نحضر طاسة صغيرة ونضع بها زيت وننزل عليها بالثوم والفلفل الحار ونشوح به الجمبري مع رشة ملح بسيطة ثم ننزل به علي الملوخية وتاخذ غلوة.ثم نحضر طاسة صغيرة ونضع بها قليل من الزبدة وننزل عليها بالثوم والكزبرة الجافة وبودر قشر الجمبري ويحمر قليلا ثم يطش به الملوخية. وتقدم

ملوخية بالجمبري طريقة عمل ملوخية بالجمبري مقادير ملوخية بالجمبري الشيف نونا طريقة تحضير ملوخية بالجمبري

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