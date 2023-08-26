قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم في المنزل.

مقادير أرز بالبشاميل



أرز مصري

كيس بسلة بالجزر

(لعمل اللحمة)

لحمة مفرومة معصجة

(لعمل البشاميل)

لتر حليب

نصف لتر مرقة

6 ملاعق كبيرة نشا

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير أرز بالبشاميل





في ووك على النار نضع قطعة زبدة ثم نضع البسلة بالجزر ونشوحها جيداً ثم نضع الأرز المصري "ناضج" ونقلب جيداً ثم في بايركس نضع في الأرضية طبقة من البشاميل ثم نضع الأرز بالبسلة والجزر ثم نضع اللحمة المفرومة المعصجة ثم نضع طبقة أخرى من البشاميل وندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يأخذ لونا ذهبيا ويقدم.



(لعمل البشاميل)

في ووك نضع كل المكونات ونقلب على البارد ثم نرفع الخليط على النار ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام ويتكون البشاميل