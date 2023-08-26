وصفة اقتصادية.. طريقة عمل مهلبية الشعرية

مهلبية الشعرية من الوصفات الاقتصادية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وأقل مكونات، فهي حلوى شهية و لذيذة.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل مهلبية الشعيرية فيما يلي…

مقادير مهلبية الشعيرية

(لعمل الشعيرية)

٢كيس شعيرية

كوب سكر

ماء ساخن

سمنة

(لعمل المهلبية)

لتر ونصف حليب

كوب نشا

سكر حسب الرغبة

طريقة تحضير مهلبية الشعيرية

في كاسات التقديم نضع طبقة من الشعيرية وطبقة من المهلبية ثم نضع طبقة أخرى من الشعيرية ونزين بالفول السوداني المجروش وجوز الهند الناعم وتقدم وصحتين وهنا

(لعمل الشعيرية)

في ووك على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع الشعيرية ونحمرها جيداً ثم نضيف السكر ونقلب ثم نضع الماء الساخن بالتدريج حتى تمام النضج

(لعمل المهلبية)

في ووك ساخن على النار نضع الحليب والنشا والسكر ونقلب بالمضرب اليدوى حتى يثقل القوام ويتكون خليط المهلبية.