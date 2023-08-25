طريقة عمل كباب بيتي بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كباب بيتي في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير كباب بيتي



2كيلو ستيك

نصف كيلو بصل أورما

نصف كيلو فلفل ألوان مكعبات

روز ماري فريش

زعتر فريش

بشر برتقال

كيوي مبشور

ملعقة كبيرة خل تفاح

2ملعقة كبيرة عسل أسود

2ملعقة كبيرة مستردة

2ملعقة كبيرة هوت صوص

2ملعقة كبيرة كاتشب

2ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كباب بيتي



في بولة نضع الروز ماري والزعتر وبشر البرتقال ونخلطهم ثم نضع خل التفاح وحوالي كوب من الماء ونخلط ثم نضع الملح والفلفل الأسود ونخلط التتبيلة جيداً ثم نقطع الاستيك كما وضحنا بالحلقة وننقعه في التتبيلة ثم نضع عليه البصل الأورما والفلفل الألوان والزيت ونتركهم لمدة نصف ساعة ويمكن أن نلف البولة بسترتش ونضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى نحصل على نتيجة مضمونة ثم نسويه ويقدم وصحتين وهنا