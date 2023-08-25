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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كباب بيتي بمذاق لا يقاوم

كباب بيتي
كباب بيتي

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كباب بيتي في المنزل بمذاق لا يقاوم.

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مقادير كباب بيتي 


2كيلو ستيك
نصف كيلو بصل أورما
نصف كيلو فلفل ألوان مكعبات
روز ماري فريش
زعتر فريش
بشر برتقال
كيوي مبشور
ملعقة كبيرة خل تفاح
2ملعقة كبيرة عسل أسود
2ملعقة كبيرة مستردة
2ملعقة كبيرة هوت صوص
2ملعقة كبيرة كاتشب
2ملعقة كبيرة زيت
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير كباب بيتي 


في بولة نضع الروز ماري والزعتر وبشر البرتقال ونخلطهم ثم نضع خل التفاح وحوالي كوب من الماء ونخلط ثم نضع الملح والفلفل الأسود ونخلط التتبيلة جيداً ثم نقطع الاستيك كما وضحنا بالحلقة وننقعه في التتبيلة ثم نضع عليه البصل الأورما والفلفل الألوان والزيت ونتركهم لمدة نصف ساعة ويمكن أن نلف البولة بسترتش ونضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى نحصل على نتيجة مضمونة ثم نسويه ويقدم وصحتين وهنا 

كباب بيتي طريقة عمل كباب بيتي مقادير كباب بيتي طريقة تحضير كباب بيتي الشيف نونا

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