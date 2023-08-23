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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة بالثوم والعسل|جديدة وغير تقليدية

كفتة بالثوم والعسل
كفتة بالثوم والعسل

 كفتة بالثوم والعسل من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمكتع بمذاق شهي و لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتمايع الفيسبوك، طريقة عمل  كفتة بالثوم والعسل.

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مقادير كفتة بالثوم والعسل


كيلو لحمة مفرومة
10فص ثوم شرائح
نصف كوب بصل مفروم
نصف كوب عسل أبيض
كوب حليب
كوب كاتشب
ربع كوب صويا صوص
كوب بقسماط مطحون
2بيض
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير كفتة بالثوم والعسل


في الكبة نضع البصل واللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود ونفرمهم جيداً وأثناء الفرم نضيف البيض والبقسماط بالتدريج ونستمر في الفرم جيداً حتى يتكون خليط متماسك ثم نبل اليد بالقليل من الزيت ونشكلها على شكل كرات متساوية ثم في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع كرات الكفتة ونتركها حتى تأخذ لون ثم نرفعها من على النار ونضعها جانباً وفي نفس الووك نضع الزبدة والثوم والصويا صوص والكاتشب والعسل الأبيض والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضع ربع كوب من الحليب ونقلب ثم نضع كرات الكفتة ونتركها حتى تمام النضج وتقدم مع المكرونة وصحتين وهنا

كفتة بالثوم والعسل طريقة عمل كفتة بالثوم والعسل مقادير كفتة بالثوم والعسل طريقة تحضير كفتة بالثوم والعسل الشيف نونا

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