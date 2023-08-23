طريقة عمل كفتة بالثوم والعسل|جديدة وغير تقليدية

كفتة بالثوم والعسل من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمكتع بمذاق شهي و لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتمايع الفيسبوك، طريقة عمل كفتة بالثوم والعسل.



مقادير كفتة بالثوم والعسل



كيلو لحمة مفرومة

10فص ثوم شرائح

نصف كوب بصل مفروم

نصف كوب عسل أبيض

كوب حليب

كوب كاتشب

ربع كوب صويا صوص

كوب بقسماط مطحون

2بيض

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كفتة بالثوم والعسل



في الكبة نضع البصل واللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود ونفرمهم جيداً وأثناء الفرم نضيف البيض والبقسماط بالتدريج ونستمر في الفرم جيداً حتى يتكون خليط متماسك ثم نبل اليد بالقليل من الزيت ونشكلها على شكل كرات متساوية ثم في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع كرات الكفتة ونتركها حتى تأخذ لون ثم نرفعها من على النار ونضعها جانباً وفي نفس الووك نضع الزبدة والثوم والصويا صوص والكاتشب والعسل الأبيض والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضع ربع كوب من الحليب ونقلب ثم نضع كرات الكفتة ونتركها حتى تمام النضج وتقدم مع المكرونة وصحتين وهنا