أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الحليب المكثف في البيت

الحليب المكثف المحلى من الأشياء التي تحتاجها الكثير من السيدات في تطبيق بعض الوصفات وبالأخص الحلويات، فهو يضفي مذاقا شهيا للعديد من الأطباق مما يدفع البعض إلي شرائه من الأسواق.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الحليب المكثف، فيما يلي؛



مقادير الحليب المكثف



كوب ماء مغلي

ربع كوب زبدة

كوب لبن بودر

٢كوب سكر

باكو فانيليا



طريقة تحضير الحليب المكثف



في بولة نضع كل المكونات ونخفقها جيداً بالمضرب الكهربائي "يجب أن يكون الماء مغلي" حتى يذوب السكر تماماً ونصل للقوام المطلوب للحليب المكثف ونتركه قليلاً وكلما تركناه يثقل قوامه أكثر