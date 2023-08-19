عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

الجلاش الحلو 
الجلاش الحلو 

الجلاش الحلو من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع البعض إلى شرائه من المحلات.

وقدّمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الجلاش الحلو فيما يلي..

txt

نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

txt

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

مقادير الجلاش الحلو


لفة جلاش
سمنة ذائبة
سيرب متوسط 
(السيرب) 
كيلو سكر
3\4لتر ماء
عصير ليمونة
(الحشوة)
كريم شانتي مخفوق
باستري كريم مخفوق 


طريقة تحضير الجلاش الحلو 


نفرد طبقات الجلاش وندهن بين كل طبقة والأخرى بالسمنة ثم نقطعها بالقطاعة بأشكال مختلفة حسب الرغبة ثم نضعها على صاج مدهون بالسمنة وندخلها الفرن حتى تمام النضج وبعد خروج الجلاش من الفرن نسقيه بالسيرب ونتركه حتى يهدأ قليلاً ثم نفتح طبقات الجلاش ونحشي بالكريم شانتي أو بالباستري الكريم ثم يزين بالفستق المجروش ويقدم وصحتين وهنا
(لعمل السيرب)
في حلة على النار نضع السكر والماء ونقلب ثم نضيف عصير الليمون ونقلب حتى يتكون السيرب

الجلاش الحلو طريقة عمل الجلاش الحلو مقادير الجلاش الحلو طريقة تحضير الجلاش الحلو الشيف نونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأعلى دخلا في العالم.. لن تتخيل الرفاهية

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

طريقة عمل رول المربى.. جديدة وغير تقليدية

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

طريقة عمل الحلاوة الطحينية.. أحلى من الجاهز

نشرة المرأة والصحة|تناول هذه الأطعمة مع الحليب يصيبك بالأمراض.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين هيفاء وهبي في الساحل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: احنا في تطوير مستمر وهذا هو حال وسنة الدنيا

بدء مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر ومجموعة «إيكواس»

توفير العملة الصعبة والسلع .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية | انفوجراف

الأزهر يدين الأمر.. القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان بسبب شائعة تدنيس القرآن

السيسي: نعمل على تحقيق التوازن السياسي بين الشرق والغرب

خطة طموحة .. الرئيس السيسي يوضح إجراءات الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فوائد وطريقة عمل خل الثوم في المنزل

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ