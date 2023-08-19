تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

الجلاش الحلو من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع البعض إلى شرائه من المحلات.

وقدّمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الجلاش الحلو فيما يلي..

مقادير الجلاش الحلو



لفة جلاش

سمنة ذائبة

سيرب متوسط

(السيرب)

كيلو سكر

3\4لتر ماء

عصير ليمونة

(الحشوة)

كريم شانتي مخفوق

باستري كريم مخفوق



طريقة تحضير الجلاش الحلو



نفرد طبقات الجلاش وندهن بين كل طبقة والأخرى بالسمنة ثم نقطعها بالقطاعة بأشكال مختلفة حسب الرغبة ثم نضعها على صاج مدهون بالسمنة وندخلها الفرن حتى تمام النضج وبعد خروج الجلاش من الفرن نسقيه بالسيرب ونتركه حتى يهدأ قليلاً ثم نفتح طبقات الجلاش ونحشي بالكريم شانتي أو بالباستري الكريم ثم يزين بالفستق المجروش ويقدم وصحتين وهنا

(لعمل السيرب)

في حلة على النار نضع السكر والماء ونقلب ثم نضيف عصير الليمون ونقلب حتى يتكون السيرب