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نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

أضرار صوص الجبنة
أضرار صوص الجبنة

صوص الجبنة من الصوصات الشهية و اللذيذة  الأكثير انتشارا و يعشق الكثير من الأشخاص تناوله نظرا لمذاقه المختلف و نكهته التي تتناسب مع العديد من الأطباق الرئيسية و لكن على الرغم من ذلك يحذر الأطباء من الإفراط في تناول صوص الجبنة 

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أضرار صوص الجبنة 

-يرفع نسبة الكوليسترول

يحتوي صوص الجبن على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، مما يرفع مستويات الكوليسترول في الدم مما له العديد من الآثار السلبية، يجعلك ارتفاع الكوليسترول أكثر عرضة لمشاكل مثل أمراض القلب وزيادة الوزن.

- يسبب زيادة الوزن

بينما يوفر لك صوص الجبن جرعة جيدة من العناصر الغذائية الأساسية ، إلا أنه يأتي بسعر - سعرات حرارية عالية، استهلاك الأطعمة عالية السعرات الحرارية يجعلك أكثر عرضة لاكتساب الوزن ، خاصة إذا كنت لا تمارس الرياضة، على الرغم من أن السعرات الحرارية ليست سيئة ، فمن المرجح أن يستهلك الشخص العادي سعرات حرارية أكثر يحرقها ، ويتم تحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون، لذا حاول ألا تفرط في تناول صوص الجبن.

-يرفع ضغط الدم

صوص الجبن غني بالصوديوم ، وعلى الرغم من أن جسمك يحتاج إلى الصوديوم للوظائف المناسبة ، إلا أن الكثير منه يمكن أن يكون ضارًا، من السهل تناول جرعة زائدة من الصوديوم ، لأن معظم الأطعمة السريعة تحتوي على الملح ، لذلك قد ترغب في الإبطاء في استهلاك صوص الجبن، يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم إلى زيادة ضغط الدم ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى وهشاشة العظام.

- يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي

يحتوي الجبن ، مثل جميع منتجات الألبان الأخرى ، على اللاكتوز الذي يصعب هضمه على الكثير من الأشخاص، بالنسبة لمثل هؤلاء الأشخاص ، فإن تناول الكثير من صوص الجبن يمكن أن يسبب مشاكل مثل الغازات أو الانتفاخ. 

المصدر: timesofindia

 

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