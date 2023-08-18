من ارتفاع الضغط إلى سرطان البنكرياس.. علامات تحذيرية لـ 3 أمراض قاتلة

يُطلق على بعض الأمراض اسم "القتلة الصامتون" ، مما يعني أنها يمكن أن تستمر سرًا في التقدم في جسمك ، دون التسبب في العديد من العلامات التحذيرية، تظهر العلامات غالبًا عندما يتقدم المرض إلى مرحلة متقدمة ، مما يجعل العلاج صعبًا وتتفشى المضاعفات.



فيما يلي 3 حالات طبية تسمى "القتلة الصامتين" ، وينتهي بهم الأمر بحصد ملايين الأرواح كل عام في جميع أنحاء العالم، وتشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري وسرطان البنكرياس، في حين أن علامات التحذير لن تظهر دائمًا لهذه الحالات ، فإن معرفة ما يجب البحث عنه في بعض الأحيان يمكن أن يساعد في اكتشافها في الوقت المناسب.

-ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية ، تتراوح من أمراض القلب إلى السكتات الدماغية، لا يدرك الكثير من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أنهم مصابون به لأن الحالة لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك أو مرض، فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها:



وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية ، يمكن أن تظهر العلامات الحمراء التالية: عدم وضوح الرؤية ، ونزيف في الأنف ، وضيق في التنفس ، وألم في الصدر ، ودوخة ، وصداع. قم باختبار مستويات ضغط الدم لديك للحصول على تشخيص وعلاج واضح من طبيبك.



- مرض السكري

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك النوبات القلبية والسرطان ، وفقًا لمنظمة السكري في المملكة المتحدة، كثير من الأشخاص يعانون من مرض السكري "لسنوات" دون أن يدركوا ذلك لأن الأعراض المبكرة "تميل إلى أن تكون عامة" ، وفقًا لـ NHS UK، يعد تشخيص مرض السكري في الوقت المناسب أمرًا ضروريًا لمنع أي مضاعفات خطيرة.



وفقًا لـ NHS UK ، من المهم أن ترى طبيبك وأن يتم فحصك لمرض السكري إذا كنت تشعر بالعطش الشديد ، وتتبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل ، وتشعر بالتعب الشديد، تشمل العلامات الأخرى فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات ، والحكة حول القضيب أو المهبل ، أو نوبات متكررة من مرض القلاع ، وتشوش الرؤية.



-سرطان البنكرياس

وفقًا لـ Pancreatic Cancer UK ، فإن سرطان البنكرياس لديه أقل معدل بقاء من بين جميع أنواع السرطان الشائعة. علاوة على ذلك ، لا يتسبب هذا النوع من السرطان عادة في ظهور أعراض في المراحل المبكرة. ومع ذلك ، هناك بعض العلامات المرتبطة بهذا السرطان والتي يجب ألا تتجاهلها إذا اكتشفتها من قبل. استشر طبيبك للحصول على التشخيص المناسب ولا تقفز إلى الاستنتاجات لأن هذه العلامات قد لا تنتمي بالضرورة إلى السرطان فقط ويمكن أن تكون ناجمة عن حالة أخرى غير خطيرة.



ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة ، تشمل العلامات المنذرة - اليرقان وكذلك حكة الجلد والبول الأغمق والبراز الشاحب أكثر من المعتاد، قد يعاني المرء أيضًا من فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة ذلك، الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة أو ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالحرارة أو الارتعاش أو الشعور بالمرض أو الإسهال أو الإمساك أو أي تغيرات أخرى في أنبوبك هي أيضًا علامات حمراء لا يجب تجاهلها.

المصدر: timesofindia.

