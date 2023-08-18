عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من ارتفاع الضغط إلى سرطان البنكرياس.. علامات تحذيرية لـ 3 أمراض قاتلة

من ارتفاع الضغط
من ارتفاع الضغط إلى سرطان البنكرياس..علامات تحذيرية لـ 3 أم

يُطلق على بعض الأمراض  اسم "القتلة الصامتون" ، مما يعني أنها يمكن أن تستمر سرًا في التقدم في جسمك ، دون التسبب في العديد من العلامات التحذيرية، تظهر العلامات غالبًا عندما يتقدم المرض إلى مرحلة متقدمة ، مما يجعل العلاج صعبًا وتتفشى المضاعفات.


فيما يلي 3 حالات طبية تسمى "القتلة الصامتين" ، وينتهي بهم الأمر بحصد ملايين الأرواح كل عام في جميع أنحاء العالم، وتشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري وسرطان البنكرياس، في حين أن علامات التحذير لن تظهر دائمًا لهذه الحالات ، فإن معرفة ما يجب البحث عنه في بعض الأحيان يمكن أن يساعد في اكتشافها في الوقت المناسب.

txt

نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

txt

سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

-ارتفاع ضغط الدم
يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية ، تتراوح من أمراض القلب إلى السكتات الدماغية، لا يدرك الكثير من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أنهم مصابون به لأن الحالة لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك أو مرض، فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها:


وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية ، يمكن أن تظهر العلامات الحمراء التالية: عدم وضوح الرؤية ، ونزيف في الأنف ، وضيق في التنفس ، وألم في الصدر ، ودوخة ، وصداع. قم باختبار مستويات ضغط الدم لديك للحصول على تشخيص وعلاج واضح من طبيبك.


- مرض السكري
يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك النوبات القلبية والسرطان ، وفقًا لمنظمة السكري في المملكة المتحدة، كثير من الأشخاص يعانون من مرض السكري "لسنوات" دون أن يدركوا ذلك لأن الأعراض المبكرة "تميل إلى أن تكون عامة" ، وفقًا لـ NHS UK، يعد تشخيص مرض السكري في الوقت المناسب أمرًا ضروريًا لمنع أي مضاعفات خطيرة.


وفقًا لـ NHS UK ، من المهم أن ترى طبيبك وأن يتم فحصك لمرض السكري إذا كنت تشعر بالعطش الشديد ، وتتبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل ، وتشعر بالتعب الشديد، تشمل العلامات الأخرى فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات ، والحكة حول القضيب أو المهبل ، أو نوبات متكررة من مرض القلاع ، وتشوش الرؤية.


-سرطان البنكرياس
وفقًا لـ Pancreatic Cancer UK ، فإن سرطان البنكرياس لديه أقل معدل بقاء من بين جميع أنواع السرطان الشائعة. علاوة على ذلك ، لا يتسبب هذا النوع من السرطان عادة في ظهور أعراض في المراحل المبكرة. ومع ذلك ، هناك بعض العلامات المرتبطة بهذا السرطان والتي يجب ألا تتجاهلها إذا اكتشفتها من قبل. استشر طبيبك للحصول على التشخيص المناسب ولا تقفز إلى الاستنتاجات لأن هذه العلامات قد لا تنتمي بالضرورة إلى السرطان فقط ويمكن أن تكون ناجمة عن حالة أخرى غير خطيرة.


ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة ، تشمل العلامات المنذرة - اليرقان وكذلك حكة الجلد والبول الأغمق والبراز الشاحب أكثر من المعتاد، قد يعاني المرء أيضًا من فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة ذلك، الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة أو ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالحرارة أو الارتعاش أو الشعور بالمرض أو الإسهال أو الإمساك أو أي تغيرات أخرى في أنبوبك هي أيضًا علامات حمراء لا يجب تجاهلها.
المصدر: timesofindia.
 

الأمراض ارتفاع ضغط الدم مرض السكري سرطان البنكرياس السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

نشرة المرأة و الصحة| ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة.. خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

بفستان ملفت.. بشرى تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

شهية ولذيذة| طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز

سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

من ارتفاع الضغط إلى سرطان البنكرياس.. علامات تحذيرية لـ 3 أمراض قاتلة

بعد اكتشافه في إسرائيل.. الصحة العالمية تراقب متحور كورونا الجديد EG.5

تنطلق غدا بـ 35 لجنة.. انطلاق الدور الثاني للثانوية العامة وننشر جدول الامتحانات بالقاهرة

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

الدويتو.. عنوان أغاني الصيف وروبي ورامي صبري الأحدث| فيديو

حكم ترك صلاة الجمعة وهل تجب على المسافر؟.. الأزهر يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد تؤدي إلى التسمم.. مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

سعر فستان روبي في قصر البارون يثير ضجة| رقم خرافي

احذر.. تناول هذه الأطعمة مع الحليب تصيبك بالأمراض

طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

فيديو

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ