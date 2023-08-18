نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

من الملاحظ انه مع ارتفاع درجة حرارة المناخ ان حساسية الصدر قد تزيد وتنتشر لدى العديد من المرضى، على الرغم من الأعتقاد السائد بأن الصيف لا تكثر به الأمراض الخاصة بالحساسية مثل الشتاء.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور جديد علي صفحتها الشخصية عن أعراض المتحور الجديد.

وقالت سماح في منشورها " خلي بالكم للأسف الشديد عودة كورونا هذه الأيام وبشده حسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية والمتحور الجديد موجود في مصر واسمه كورونا ايريس.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن تسوية اللحوم والأسماك .

وجدت دراسات سابقة أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يحسن صحتك ويقوي قدرة جسمك على محاربة الفيروسات الغازية الأخرى.

فيما يلي أطعمة معتمدة من الخبراء لرفع مناعة جسمك