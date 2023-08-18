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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

احذر إصابتك بحساسية الصدر في الصيف

 

من الملاحظ انه مع ارتفاع درجة حرارة المناخ ان حساسية الصدر قد تزيد وتنتشر لدى العديد من المرضى، على الرغم من الأعتقاد السائد بأن الصيف لا تكثر به الأمراض الخاصة بالحساسية مثل الشتاء.

تأجيل أم عودة الكمامة بالمدارس .. طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد

 

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور جديد علي صفحتها الشخصية عن أعراض المتحور الجديد.

وقالت سماح في منشورها " خلي بالكم للأسف الشديد عودة كورونا هذه الأيام وبشده حسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية والمتحور الجديد موجود في مصر واسمه كورونا ايريس.

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن تسوية اللحوم والأسماك .

بعد التحذير من المتحور الجديد .. أطعمة لرفع مناعة الجسم

وجدت دراسات سابقة أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يحسن صحتك ويقوي قدرة جسمك على محاربة الفيروسات الغازية الأخرى.

فيما يلي  أطعمة معتمدة من الخبراء  لرفع مناعة جسمك

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