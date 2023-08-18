كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن تسوية اللحوم والأسماك .

وقالت نوح في منشورها " بالبلدي كدا اوعي تكسل انك تسوي اللحوم والأسماك لان انواع كتير من الديدان اللي بتعمل تينيا االحوم واحنا مش بنشوفها وتظهر الإصابة بعد ما ناكل اكل ني أو نص سوي.



وتابعت نوح خلي بالكم عملية تسوية اي اكلات مهمة جدا ومن الديدان .

الديدان الشريطية Tapeworms

الديدان الشريطية هي ديدان طويلة, بها مقاطع segmented وهي تنتمي إلى طائفة الشريطيات class Cestoda والتي تشمل 1–3 أنواع من الطفيليات (و التي تحتاج إلى عائل host لتنضج داخله), وهذه الديدان ليس لها قناة هضمية وهي لذلك تمتص الغذاء من خلال الجلد, ويتكون الطور البالغ من جزء يشبه الرأس scolex والذي يحمل خطافات hooks و ممصات suckers والتي يلتصق من خلالها الديدان بالغشاء المخاطي المبطن لأمعاء العائل, وعنق, وجسم به مقاطع تحتوي على الغدد التناسلية الذكرية والأنثوية.

وتشمل طائفة الشريطيات:

التينيا سويلم والتي توجد في لحوم الخنزير النيئة.

التينيا ساجيناتا التي توجد في اللحوم النيئة للأبقار.

الشريطية الأسيوية taenia asiatica.

والشريطية diphyllobothrium التي توجد في لحوم الأسماك النيئة.

والديدان المحرشفة hymenolepis.