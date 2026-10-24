القبض على المتهم بسرقة أموال من كشك بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من مالك كشك لقيامه باحتجازه بأحد الأماكن وإجباره على الاعتراف بسرقة مبالغ مالية من الكشك ملكه بالإسماعيلية.

بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبسؤاله قرر بقيام مالك كشك باتهامه بسرقة مبالغ مالية منه على فترات وبتاريخ 20 الجارى، قام باصطحابه وآخرين لأحد المخازن التابعة له، وأجبره على الاعتراف بالسرقة، وقام بتصوير اعترافه وأبلغ والديه.

أمكن تحديد المشكو فى حقه، وهومالك كشك، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبسؤاله قرر بأنه خلال فترة عمل الشاكى لديه تلاحظ له وجود عجز مالى بالكشك على مدار عام، فقام بمراقبة الشاكى عن طريق كاميرات المراقبة وتبين قيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من الكشك ملكه، فتوجه إليه وبرفقته بعض الأشخاص لمواجهته بمقطع الفيديو، وقام بالاتصال بوالده واتفاقهما على تسوية الأمر مقابل عدم تحرير محضر بالواقعة.

بمواجهة القائم على النشر، أقر بقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه للنيل من مالك الكشك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.