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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن الالتزام بهدنة أوليشكي.. أوكرانيا تراهن على الوساطة الأمريكية لإنجاح الاتفاق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن بلاده ستلتزم بوقف إطلاق النار المؤقت في مدينة أوليشكي بمنطقة خيرسون، التي تسيطر عليها روسيا، مؤكدًا أن كييف تعوّل على الوساطة الأمريكية لإنجاح الهدنة وتسهيل تنفيذ عملية إنسانية لصالح المدنيين.

وقال زيلينسكي إن وقف إطلاق النار يهدف إلى إتاحة استمرار الجهود الإنسانية، بما يشمل إعادة فتح الطرق المؤدية إلى المدينة، وتوصيل الغذاء والأدوية، وتمكين المدنيين من مغادرة مناطق القتال بأمان.

واتهم الرئيس الأوكراني القوات الروسية بزرع ألغام في الطرق الواقعة بالجزء الذي تسيطر عليه موسكو من منطقة خيرسون، معتبرًا أن هذه الإجراءات جعلت الأوضاع شديدة الخطورة أمام حركة المدنيين وفرق الإغاثة.

وأضاف زيلينسكي أن الجانبين يناقشان العملية الإنسانية منذ فترة على مستويات مختلفة، مشددًا على استعداد كييف للقيام بدورها في تنفيذ التفاهمات.

وقال الرئيس الأوكراني: «ستقوم أوكرانيا بدورها، ونعتمد على الوساطة الأمريكية لكي تنجح».

خلاف بشأن موعد بدء الهدنة

وكانت روسيا وأوكرانيا قد أكدتا، الجمعة، التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أوليشكي، على أن يتوقف القتال خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وفقًا لما ورد في الإعلانين.

لكن موعد بدء الهدنة أثار تساؤلات، بعدما أشار بيان سابق للبيت الأبيض إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ الخميس، ما يترك تضاربًا بشأن الموعد المحدد لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتأمين ممرات إنسانية للمدنيين في مناطق القتال، وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتعقيدات الوضع الميداني في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا موسكو أوكرانيا روسيا وأوكرانيا

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