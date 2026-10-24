قرار بشأن استئناف المتهمين في قضية منصة FBC على حكم السجن 5 سنوات

أجلت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية محاكمة استئناف المتهمين في قضية منصة FBC، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، وإلزامهم برد 14 مليون جنيه، في اتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، إلى جلسة 27 نوفمبر للحكم، مع إخلاء سبيل محامية.

وكشفت التحقيقات تورط المتهم في مخالفات مالية والاستيلاء على أموال من المواطنين عبر المنصة بطرق غير مشروعة، ما تسبب في إلحاق أضرار بعدد من الضحايا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أهمية التصدي لجرائم النصب الإلكتروني، وتشديد العقوبات لردع القائمين على مثل هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.