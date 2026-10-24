دون تغيير.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

استقر سعر العملات العربية استقرارًا مع تعاملات مساء اليوم السبت 24-10-2026 على مستوى البنوك الرسمية.

سعر العملات العربية اليوم

وبلغ متوسط سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تداولات الجهاز المصرفي منذ آخر يوم عمل في البنوك يوم الخميس الماضي.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 14.72 جنيه للشراء و 14.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 179.32 جنيه للشراء و 179.83 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 15.03 جنيه للشراء و 15.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 146.35 جنيه للشراء و 146,79 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 143.46 جنيه للشراء و 143.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 15.15 جنيه للشراء و 15.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 77.8 جنيه للشراء و 78.22 جنيه للبيع.