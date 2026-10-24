بمشاركة مرموش.. توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في البريميرليج

فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره تشيلسي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في خط هجوم السبيرز.

وجاءت ثنائية توتنهام عن طريق مايك بيندرز بالخطأ في مرماه، وماتياس تيل في الدقيقتين 77، 87.

وشهدت الدقيقة 80، حصول كول بالمر على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: مايك بيندرز.

خط الدفاع: جوش أتشيمبونج – ماكسينس لاكروا – ليفي كولويل – يوريل هاتو.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – دين هندرسون – بيدرو نيتو.

خط الهجوم: جيوفاني كويندا – مورجان روجرز – كول بالمر.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: ليو كينسكي.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جان بول فان هيكي – أرشي جراي – ميكي فان دي فين.

خط الوسط: جيمس ماديسون – ساندرو تونالي – ماتيوس فيرنانديز.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد قدوس – ماتيس تيل.