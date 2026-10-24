عبد المنعم سعيد: ارتفاع الأسعار في أمريكا سيؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، أن سعر جالون الوقود في الولايات المتحدة يتراوح بين 4.5 دولار و 5 دولارات.

وقال عبد المنعم سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «هناك قفزات سعرية كبيرة في السلع بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا تقدر عليها الطبقة الوسطى الأمريكية».

وتابع عبد المنعم سعيد: «الطاقة والوقود هما أساس كل شيء في الولايات المتحدة، وأسعار الوقود تؤثر على كل شيء».

وأضاف عبد المنعم سعيد: «لو هتركب أوبر في أمريكا لمسافة زي من نصف شارع الهرم للجيزة، هتدفع 35 دولارًا».

ولفت عبد المنعم سعيد إلى أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة سيؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة.