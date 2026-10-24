الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن أورام الأطفال|خاص

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف عن أورام الاطفال التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال عرص توصيات منتدي مصر 2026.

وقال عبدالغفار، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الاطفال تستهدف 6 انواع من السرطانات ابرزها سرطان الدم الليمفاوي الحاد والغير حاد، ورم ويلز، مايوليما.

3 مستويات لتنفيذ مبادرة أورام الاطفال

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة ستتم من خلال 3 مستوي هي، وحدات الرعاية الاساسية، مراكز الرعاية الاولية، ومراكز التشخيص الاولية في المستشفيات، وعيادات تشخيص أورام الاطفال.