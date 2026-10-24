حزب المصريين: مخرجات منتدى مصر 2026 خارطة طريق حقيقية نحو الجمهورية الجديدة

قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، إن المخرجات والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026 تُمثل خارطة طريق حقيقية نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن هذه المخرجات جاءت ملبية لتطلعات المواطن المصري وتعكس فهمًا دقيقًا لنبض الشارع واحتياجاته الملحة.

وأوضح "السيد"، في بيان، أن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030 هو خطوة استباقية وجريئة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتحقيق حياة كريمة ترتقي بمستوى المعيشة للطبقة العاملة التي تُمثل عصب المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن زيادة متوسط إثابة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 50% على الأقل بحلول 2030/2029 هو اعتراف مستحق بدورهم البطولي، واستثمار مباشر في منظومة الصحة التي تُعد الركيزة الأساسية للتنمية البشرية في مصر.

إتاحة 100 جيجابايت إنترنت

وأكد مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن قرار إتاحة 100 جيجابايت إنترنت أرضي بدلاً من 50 جيجابايت بنفس السعر يعكس انحيازًا واضحًا للمواطن، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتمكين الشباب والشركات الناشئة من مواكبة العصر الرقمي بتكلفة عادلة، موضحًا أن إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في جميع المحافظات بحلول نهاية 2030 يُمثل ثورة حقيقية في قطاع التعليم العالي، حيث يربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحديث ويضمن عدالة توزيع الخدمات التعليمية المتميزة جغرافيًا في ربوع الوطن.

وشدد على أن توفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات باستثمارات إجمالية تصل إلى تريليون جنيه يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والتنموي، مما يحرك عجلة الاقتصاد ويخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، موضحًا أن إطلاق مشروع "دولة المواهب" لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والرياضية والإبداعية هو خطوة استراتيجية غاية في الأهمية لاستغلال طاقات شبابنا الكامنة وتحويل القوة الناعمة المصرية إلى طاقة الإنتاج والريادة عالميًا.

ولفت إلى أن الدعوة لإصدار تشريع أو سياسة لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تُعد خطوة متوازنة لحماية الأمن القومي المجتمعي، وصيانة الأخلاق العامة، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات من إساءة الاستخدام، دون المساس بحرية الرأي والتعبير المسؤول، مؤكدًا على الدعم الكامل لمثل هذه المبادرات الوطنية الواعية، داعيًا كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للتكاتف من أجل سرعة وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، لتظل مصر دائمًا قاطرةً للبناء والتنمية والاستقرار.