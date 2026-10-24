الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا وشبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، مع أجواء مائلة للبرودة إلى باردة ليلًا وفي الصباح الباكر، خلال الفترة من الأحد 25 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البلاد ستشهد غدًا تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة. ويرجى مطابقة المناطق الأكثر عرضة للأمطار الغزيرة والسيول مع النشرة الرسمية قبل اعتماد هذه التفاصيل.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى بعض مناطق مدن القناة والقاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من احتمالية مصاحبة السحب الرعدية لنشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط، فضلًا عن احتمال حدوث البرق في بعض المناطق.

وحسب التوقعات المنشورة، تستمر فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق خلال الأيام التالية، مع توقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري من الثلاثاء 27 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر، على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة يوم الاثنين، و30 درجة للعظمى و20 للصغرى الثلاثاء، و29 درجة للعظمى و20 للصغرى الأربعاء، و27 درجة للعظمى و20 للصغرى الخميس.

وتسجل السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة يوم الاثنين، و28 درجة للعظمى و18 للصغرى الثلاثاء، و26 درجة للعظمى و18 للصغرى الأربعاء، و25 درجة للعظمى و18 للصغرى الخميس.

وفي شمال الصعيد، تبلغ العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة يوم الاثنين، و31 درجة للعظمى و18 للصغرى الثلاثاء، و30 درجة للعظمى و17 للصغرى الأربعاء، و28 درجة للعظمى و17 للصغرى الخميس.

أما جنوب الصعيد، فتسجل العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة يوم الاثنين، و36 درجة للعظمى و20 للصغرى الثلاثاء، و35 درجة للعظمى و20 للصغرى الأربعاء، و33 درجة للعظمى و20 للصغرى الخميس.

وناشدت الهيئة المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها، في ضوء التغيرات السريعة التي قد تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.