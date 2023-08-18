تأجيل أم عودة الكمامة بالمدارس .. طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور جديد علي صفحتها الشخصية عن أعراض المتحور الجديد.

وقالت سماح في منشورها " خلي بالكم للأسف الشديد عودة كورونا هذه الأيام وبشده حسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية والمتحور الجديد موجود في مصر واسمه كورونا ايريس.



أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي.5 "EG.5"، ويُطلق عليه تسمية غير رسمية هي "إيريس" Eris، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم

وقد تتضمن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما يلي:

حمى

سعال مستمر

تغير في حاسة التذوق أو حاسة الشم

شعور بالتعب والإرهاق

سيلان الأنف

التهاب الحلق

تكسير في الجسم والمفاصل

ياريت تخللوا بالكم مع دخول المدارس وغالبا قد تعود الكمامات مرة اخري والله المستعان