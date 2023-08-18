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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد التحذير من المتحور الجديد .. أطعمة لرفع مناعة الجسم

صدى البلد

وجدت دراسات سابقة أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يحسن صحتك ويقوي قدرة جسمك على محاربة الفيروسات الغازية الأخرى.

فيما يلي  أطعمة معتمدة من الخبراء  لرفع مناعة جسمك

1. الفلفل الأحمر
يسود الفلفل الأحمر الجرس عندما يتعلق الأمر بالفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يحتوي كوب واحد من الفلفل الأحمر المفروم على حوالي 211٪ من  القيمة اليومية لفيتامين سي . وهذا يمثل ضعف نسبة البرتقالة (106٪).

وجدت دراسة نشرت  في المعاهد الوطنية للصحة أن فيتامين سي يساهم في الدفاع المناعي من خلال دعم مجموعة متنوعة من وظائف الخلايا ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي . يمكن أن يساعد أيضًا  في نمو وإصلاح الأنسجة في جسمك. 

 


البروكلي 

 غني أيضًا بفيتامين سي ، حيث يحتوي نصف كوب فقط على 43٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة .

”البروكلي مليء بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة لدينا”. يحتوي أيضًا على فيتامين هـ ، أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات.

وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين ، يعد فيتامين سي أحد العناصر الغذائية التي لا يحصل عليها الأمريكيون بشكل كافٍ في نظامهم الغذائي ، لذا فإن إيجاد طرق بسيطة لإضافته أمر بالغ الأهمية.

الحمص
يحتوي الحمص على الكثير من البروتين ، وهو عنصر غذائي أساسي مصنوع من الأحماض الأمينية التي تساعد على نمو وإصلاح أنسجة الجسم. كما أنها تشارك في تصنيع الإنزيمات والحفاظ عليها للحفاظ على عمل أنظمتنا بشكل صحيح ، وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية .

″الحمص مليء أيضًا بالزنك ، مما يساعد الجهاز المناعي على التحكم وتنظيم الاستجابات المناعية

 

تستمتع وندر بنصف كوب من الفراولة للحصول على 50٪ من احتياجاتها من فيتامين سي لهذا اليوم.

وتقول: ″فيتامين سي مفيد لتقوية جهاز المناعة لديك ” ، لأنه يمكن أن يساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة التي نتعرض لها غالبًا في البيئة.

يوصي Wunder بإضافة الفراولة المفرومة إلى الزبادي أو دقيق الشوفان أو فوق خبز القمح الكامل مع زبدة الفول السوداني. وهي تقول: ”بالطبع ، تتماشى جيدًا مع العصائر أيضًا”

 

″الثوم ليس فقط مليئًا بالنكهة ، ولكنه مليء بالفوائد الصحية مثل خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ،” وفقًا لما ذكره سارين. ″قدرات تعزيز المناعة في الثوم تأتي من تركيزه الكبير من المركبات المحتوية على الكبريت ، والتي يمكن أن تساعد في محاربة بعض الالتهابات.”

ثبت أن الثوم في الماضي يساعد في درء نزلات البرد. في دراسة نشرت عام 2001 في مجلة Advances in Therapy ، كان المشاركون الذين تناولوا مكملات الثوم أقل عرضة للإصابة بنزلة برد. وأولئك الذين أصيبوا بالعدوى تعافوا بشكل أسرع من المشاركين في المجموعة الثانية.

أطعمه لرفع المناعه

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