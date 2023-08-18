عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر إصابتك بحساسية الصدر في الصيف

صدى البلد

من الملاحظ انه مع ارتفاع درجة حرارة المناخ ان حساسية الصدر قد تزيد وتنتشر لدى العديد من المرضى، على الرغم من الأعتقاد السائد بأن الصيف لا تكثر به الأمراض الخاصة بالحساسية مثل الشتاء.

واوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، انه في فصل الصيف تزيد حدة انتشار امراض حساسية الصدر مقارنة بالشتاء والسبب يرجع الي ارتفاع درجات الحرارة  بشكل كبير وكلما يحدث ارتفاع شديد في حرارة المناخ كلما كانت هناك فرصة للجفاف الذي يحدث داخل الأنسجة المخاطية بالجهاز التنفسي مما يجعلها تتهيج وتلتهب مسببه الحساسية الصدرية.

واوضح الدكتور ايمن سالم ان هذا هو السبب في انتشار حالات الحساسية الصدرية في الآونة الأخيرة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وفي حالة الإصابة يحدث سعال شديد و ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس وعلى الفور يجب توجه المريض للطبيب المختص الذي بدوره يؤكد الاصابة بالحساسية لإعطاء العلاج المناسب.

واشار الدكتور ايمن سالم الي ان علاج حساسية الصدر يتمثل في بخاخات التي من شأنها توسيع الشعب الهوائية بالإضافة الي بعض الادوية المضادة للألتهابات والحساسية، لافتا ان مريض الحساسية عليه تجنب الخروج في المناخ شديد الحرارة واذا اضطر لذلك عليه شرب كمية كبيرة من الماء اثناء سيره في هذا المناخ الحار لتجنب الجفاف.

واكد الدكتور ايمن السيد سالم انه يجب متابعة مريض الحساسية بشكل دوري عند الطبيب المختص واجراء اختبارات التنفس والأشعة لتقييم حالته اول بأول حتى لا تدهور حالته وتتعرض للمضاعفات الخطيرة التي نحن في غنى عنها.

الإصابة بالحساسية الحساسية الصدرية علاج حساسية الصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

بشرى سارة من بركات بشأن رحيل تاو عن الأهلي وصدمة لجماهير الزمالك

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن بديل زيزو في الزمالك

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

ترشيحاتنا

بعد سجنه 8 سنوات.. جرائم ارتكبها المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

صلَّح موبايلك بنفسك.. ميزة جديدة لهاتف Pixel 7a من “جوجل”

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة .. احرص على الدعاء للميت

السجن المؤبد عقوبة الاختلاس إذا كان الجاني من مأموري التحصيل طبقا للقانون

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا بشأن تقرير خاص بانتخابات 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 34 جثة مقطعة وموضوعة بأكياس بلاسيتيك في المكسيك.. تفاصيل

تأجيل أم عودة الكمامة بالمدارس .. طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ