احذر إصابتك بحساسية الصدر في الصيف

من الملاحظ انه مع ارتفاع درجة حرارة المناخ ان حساسية الصدر قد تزيد وتنتشر لدى العديد من المرضى، على الرغم من الأعتقاد السائد بأن الصيف لا تكثر به الأمراض الخاصة بالحساسية مثل الشتاء.

واوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، انه في فصل الصيف تزيد حدة انتشار امراض حساسية الصدر مقارنة بالشتاء والسبب يرجع الي ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وكلما يحدث ارتفاع شديد في حرارة المناخ كلما كانت هناك فرصة للجفاف الذي يحدث داخل الأنسجة المخاطية بالجهاز التنفسي مما يجعلها تتهيج وتلتهب مسببه الحساسية الصدرية.

واوضح الدكتور ايمن سالم ان هذا هو السبب في انتشار حالات الحساسية الصدرية في الآونة الأخيرة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وفي حالة الإصابة يحدث سعال شديد و ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس وعلى الفور يجب توجه المريض للطبيب المختص الذي بدوره يؤكد الاصابة بالحساسية لإعطاء العلاج المناسب.

واشار الدكتور ايمن سالم الي ان علاج حساسية الصدر يتمثل في بخاخات التي من شأنها توسيع الشعب الهوائية بالإضافة الي بعض الادوية المضادة للألتهابات والحساسية، لافتا ان مريض الحساسية عليه تجنب الخروج في المناخ شديد الحرارة واذا اضطر لذلك عليه شرب كمية كبيرة من الماء اثناء سيره في هذا المناخ الحار لتجنب الجفاف.

واكد الدكتور ايمن السيد سالم انه يجب متابعة مريض الحساسية بشكل دوري عند الطبيب المختص واجراء اختبارات التنفس والأشعة لتقييم حالته اول بأول حتى لا تدهور حالته وتتعرض للمضاعفات الخطيرة التي نحن في غنى عنها.