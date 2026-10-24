بتوجيهات من المالية.. الضرائب توقع شراكة استراتيجية لرقمنة الفاتورة والإيصال الإلكتروني

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن توققيع شراكة استراتيجية مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس" التابعة لوزارة المالية؛ بهدف تنفيذ وتشغيل منصة إلكترونية متخصصة لإدارة الحالات المرتبطة بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يعزز كفاءة إدارة البيانات وتحليلها، ويدعم تطوير آليات المتابعة واتخاذ القرار فى المنظومة الضريبية المصرية.

وتستهدف الشراكة دعم اجراءات وزارة المالية لرقمنة المنظومة الضريبية وإدارة البيانات والبنية التحتية التكنولوجية وأمن المعلومات، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة ضريبية رقمية أكثر كفاءة وتكاملًا واستدامة.

منظومة ضريبية جديدة

وتمثل المنصة الجديدة نقلة نوعية في تعظيم الاستفادة من البيانات المتولدة عن منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، من خلال توفير أدوات متطورة لتحليل البيانات واكتشاف الحالات التي تستلزم المراجعة، وإدارتها ومتابعتها وفقًا لمعايير تحليلية وأولويات واضحة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز فاعلية المتابعة، ودعم جهود تحسين الالتزام الضريبي.

وقال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشراكة مع مصلحة الضرائب المصرية لا تتوقف عند تقديم الحلول التكنولوجية، بل تعمل على بناء منظومات متكاملة ومستدامة تسهم في تطوير أساليب العمل، وتعظيم الاستفادة من البيانات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويمثل الانتقال من رقمنة المعاملات إلى توظيف البيانات وتحليلها لدعم اتخاذ القرار مرحلة محورية في تطوير الإدارة الضريبية الحديثة و تطوير الأنظمة وإدارة البيانات والتشغيل وأمن المعلومات.

وتستند تلك الشراكة علي حزمة متكاملة من الخدمات التكنولوجية تشمل التحليل والتصميم والتطوير، وبناء مستودعات البيانات وإدارة نقلها وتكاملها، والاستضافة والتشغيل الفني، إلى جانب خدمات الدعم الفني وأمن المعلومات وتأمين التطبيقات، بما يعكس قدرة الشركة على إدارة مختلف مراحل دورة حياة المنظومات الرقمية وفقًا لمتطلبات التشغيل والاستدامة.