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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيد عبد العال يطرح مقترحات لتمويل الحماية الاجتماعية بعيدًا عن زيادة الضرائب

سيد عبد العال - رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ
سيد عبد العال - رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ
إسراء صبري

طرح سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، تساؤلات بشأن آليات توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن تدبير هذه الموارد لا يستلزم بالضرورة التوجه نحو زيادة الضرائب، في ظل وجود قطاعات داخل المجتمع الضريبي لم تُحصر بعد.

وأوضح خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية يتطلب البحث عن مصادر تمويل قادرة على توفير الموارد اللازمة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يضمن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرة الدولة على مواصلة برامجها الاجتماعية.

وفي هذا السياق، طرح رئيس حزب التجمع مقترح فرض ضريبة تُحصّل مرة واحدة على الثروة، باعتباره أحد البدائل المطروحة لتوفير التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية، في إطار البحث عن آليات متنوعة لتدبير الموارد دون الاعتماد بالضرورة على زيادة الضرائب القائمة.

وأكد أن قضية الحماية الاجتماعية ترتبط بالمواطنة والأمن القومي، وتتطلب رؤية شاملة تجمع بين توفير الدعم للفئات المستحقة، وتعزيز فرص العمل والإنتاج، والبحث عن مصادر تمويل مستدامة تسهم في الحد من الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

الحماية الاجتماعية الضرائب حزب التجمع مجلس الشيوخ

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