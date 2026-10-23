الضرائب تعلن إطلاق نظام للمحاسبة الضريبية للأنشطة متناهية الصغر بنسبة 1.5%

نشرت مصلحة الضرائب المصرية دليلًا توعويا لدعم الممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحفيزهم لتقديم الإقرارات الضريبية طوعًا.

قال منشور صادر عن مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المصلحة ابتكرت نظًامًا ضريبيًا مبسطًا لدعم المجتمع الضريبي.

نظام ضريبي مبسط

أضاف المنشور أن مصلحة الضرائب المصرية ابتكرت نظامًا مسبطًا للمحاسبة الضريبية النسبية المبسطة والتي تبدأ من 0.4%% حتى 1.5% للمشروعات التي لا يصل حجم أعمالها السنوية 20 مليون جنيه سنويًا.

واطلقت مصلحة الضرائب المصرية هاشتاج #النظام_الضريبي_المبسط