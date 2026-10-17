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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب: إطلاق منتدى ATAF بتوجيه من وزير المالية

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

قالت  رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن استضافة مصر فعاليات منتدى الإدارة الضريبية الإفريقية «ATAF»، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، يأتي في ضوء توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بتعزيز التعاون الضريبي على المستويين الإفريقي والدولي.

وأضافت في تصريحات لها  أن توسيع نطاق تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الإدارات الضريبية، والاستفادة منها في تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءة كوادرها.

مواكبة التطورات الضريبية

وأوضحت أن هذه الاجراءات والتحركات تتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها النظم الضريبية عالميًا.

ورحبت“ عبد العال” بالوفود  المشاركة في الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الإفريقية على أرض مصر مع مطلع نوفمبر المقبل.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك حرصًا لدى المصلحة على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح الاجتماعات، والخروج بنتائج وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية الإفريقية، ودعم قدرة دول القارة على تعبئة مواردها المحلية بصورة مستدامة وتمويل خططها التنموية.

رئيس مصلحة الضرائب اخبار مصر رشا عبد العال مال واعمال منتدي ATAF وزير المالية

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