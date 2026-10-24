رئيس منطقة الوادي الجديد يلتقي مديري الإدارات التعليمية والإشرافية بالمنطقة

عقد صباح اليوم السبت، الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات التعليمية والإدارات الإشرافية بديوان عام المنطقة لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المعاهد.



وخلال الاجتماع استعرض فضيلته آخر المستجدات والتطورات داخل المعاهد، وناقش مع الحضور التقارير الواردة من لجان المتابعة الميدانية، مؤكداً على ضرورة رصد السلبيات والمعوقات ومعالجتها بشكل سريع وفوري وعدم التهاون في أي تقصير يمس مصلحة الطالب.



وشدد على أهمية الانضباط الإداري والتعليمي، وتكثيف الزيارات الميدانية للمعاهد، ومتابعة نسب الحضور والغياب للطلاب والمعلمين، والاهتمام بالنظافة العامة وصيانة المرافق.

كما أكد على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية ودور الأخصائي الاجتماعي، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالعملية التعليمية بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع وجه الشكر لجميع مديري الإدارات على جهودهم، مطالباً ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق أفضل النتائج.