مدبولي يجاوب عن تساؤل متى يشعر المواطن بثمار التنمية

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026" اليوم، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البعض يحاول فرض صورة ذهنية تتمثل في أن المواطن لا يشعر بثمار التنمية .. وما تضمنه العرض التاريخى اليوم كفيل بالإجابة عن هذا السؤال.

وأضاف مدبولي: "قبل أن أختتم كلمتي يا سيادة الرئيس، أريد أن أرد على أمر مهم جدا، وهو محاولة البعض فرض صورة ذهنية تتمثل في أن المواطن لا يشعر بثمار التنمية، ويتم ترديد سؤال شائع متى يشعر المواطن بثمار التنمية .. ولشعب مصر العظيم أقول: ما تضمنه هذا العرض التاريخي، كفيل بالإجابة عن هذا السؤال، ولمن يريد تفصيلا، أقول " إجمالي المستفيدين المستهدفين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة 61 مليون مواطن، المرحلة الأولى التي تنتهى الآن يستفيد منها 18 مليون مواطن منهم 11مليون مواطن بصعيد مصر.. ألم يشعر هؤلاء بثمار التنمية" .

وأضاف " ⁠تمكنت الدولة من القضاء على المناطق غير الآمنة من خلال تنفيذ وحدات سكنية لنحو 1,5 مليون مواطن، ألم يشعر هؤلاء بثمار التنمية؟!..ولولا تدخل الدولة مع هؤلاء المواطنين كان مصيره هيكون زي غيرهم من إللي ماتوا تحت صخرة أو فقدوا حياتهم في مخر سيل، أو صُعقوا تحت أسلاك الضغط العالي".

وتابع "ثمار التنمية مكنت الدولة من إنفاق المليارات من الجنيهات على أهالينا دون أي عائد للحكومة إلا أكبر، وأهم، وأفضل عائد وهو حمايتهم من الموت، وحماية أبنائهم، والعمل على ضمان مستقبل أفضل لهم، وهذا جزاؤه عند ربنا كبير".

ونوه " 5.5 مليون مواطن مسجلين حاليا بالمرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.. ألا يتمتع هؤلاء بثمار التنمية، و 63 مليون مواطن تم الكشف عليهم وعلاج من يحتاج من فيروس سي، و أسألكم: ألم يعد هؤلاء الحياة مرة أخرى بعد أن كان مستقبلهم مهددا".

وقال مدبولي " 3.3 مليون عملية للقضاء على قوائم الانتظار، ألم يستفد هؤلاء الملايين من ثمار التنمية، و 2 مليون أسرة استفادت من مشروعات سكن لكل المصريين وتطوير عواصم المحافظات، ألم يستفيد هذا العدد غير المسبوق من ثمار التنمية، وهذا بخلاف 8 ملايين نسمة يقطنون في المناطق غير المخططة التي تطورها الدولة".

وأضاف " المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات وفرت 164 ألف فرصة عمل.. ألم يستفيد هؤلاء الشباب وغيرهم مئات الالاف من ثمار التنمية.. هذا بخلاف 50 ألف فرصة عمل وفرتها المجمعات الصناعية".

وتابع "16.2 مليون أسرة استفادت من جهود توصيل الغاز للمنازل، و 8.3 مليون أسرة استفادت من جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية منهم 4.7 مليون أسرة تستفيد حالياً من برنامج الدعم النقدي، 2.2 مليون أسرة تخارجت بعد تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، 1.4 مليون أسرة خرجت نتيجة تغير ظروفها".

واستكمل "متوسط كثافة الفصول حاليا وصلت نحو 45 طالبا مقارنة بـ 100 طالب في الفصل قبل عام 2014.. استفاد هؤلاء أم لا.. و مبادرة الـ 150 ألف معلم للقضاء على مشكلة عجز المعلمين، استفاد منها المعلمون وأسرهم وطلابهم بل والمجتمع كله".

وقال مدبولي " ⁠حتى 2014، كانت نسبة 10% أو 12% من قرى مصر ،لديها صرف صحي، وحاليا النسبة أصبحت 60% تقريباً، هل كل هؤلاء المواطنين لم يشعروا بثمار التنمية.. بالقطع شعروا.. و ⁠مئات الآلاف من المواطنين كانوا يركبون قطارات دون باب أو شباك وإضافة إلى الأعطال، حاليا لدينا قطارات مكيفة بتمر على قرى مصر، ولدينا قطار كهربائي سريع، وكهربائي خفيف، ومونوريل، ومراحل لا تنتهي من مترو الأنفاق".

م ن ى / إ س

