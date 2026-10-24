المجلس الأعلى للمعلمين:رخصة مزاولة مهنة التدريس ستُسهم في الإرتقاء بجودة العملية التعليمية

أشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالتوصية التي أوصى بها منتدى مصر 2026 حول إطلاق برنامج لرخصة مزاولة مهنة التدريس

حيث أكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أهمية هذا الملف بإعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تسهم في تطوير الأداء المهني والارتقاء بجودة العملية التعليمية

وشدد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في بيان رسمي له ، على أن تطبيق هذا البرنامج سيقوم على معايير موضوعية وشفافة، تراعي الخبرات العملية للمعلمين، وتستند إلى التأهيل العلمي والتدريب المستمر وقياس الكفايات المهنية، مع توفير فرص حقيقية للتطوير.

توصيات منتدى مصر 2026

جدير بالذكر انه فيما يخص توصيات منتدى مصر 2026 خلال الجلسة الختامية، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعلن اتخاذ عددا من الإجراءات للاهتمام بالتعليم ومنها :

استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030.

زيادة المدارس الفنية والمدارس اليابانية

تطوير مدارس التربية الفكرية

تطوير ورفع كفاءة كافة المدارس الحكومية بنهاية 2030

انهاء الفترات المسائية بجميع المدارس وفقا للمخطط

اطلاق برنامج الرخصة المهنية لمعلمي الحصة

الانتهاء من انشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بجميع المحافظات قبل نهاية 2030

وأشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، برئاسة عبدالرؤوف علام، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام منتدى مصر 2026، لدعم المعلمين ودعم العملية التعليمية، ورعاية الموهوبين من خلال إطلاق مشروع « دولة المواهب ». كما أشاد المجلس بما أسفرت عنه مناقشات منتدى مصر 2026، في مجمل جلساته، لافتاً إلى أن ما أسفرت عنه نقاشات الملتقى في محور «بناء الإنسان» يكشف اهتمام الدولة بذلك الملف .

وأكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في بيان له، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من توصيات في الجلسة الختامية للمنتدى تعكس رؤية الدولة في مختلف الملفات، كما أن التوصيات أظهرت إدراكًا متزايدًا لأهمية التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، ومحركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة، وأحد أهم مسارات إعداد الأجيال القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العالم.

وأوضح المجلس أن هذه الرؤية تتوافق مع السياسات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير الجرئ محمد عبداللطيف.

وأكد المجلس أن ما شهده المنتدى من طرح لقضايا تطوير المنظومة التعليمية يمثل فرصة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر عمقًا في مسار الإصلاح، بحيث لا يقتصر الاهتمام على توفير البنية الأساسية وانتظام الدراسة، وإنما يمتد إلى ضمان جودة التعلم، ورفع كفاءة المعلم، واكتشاف قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات المستقبل واحتياجات التنمية والاقتصاد الوطني.