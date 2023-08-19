طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

كيك الطاسة من الحلويات الشهية وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الاشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتميز بمذاقها المختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيك الطاسة ..



مقادير كيك الطاسة



2كوب ونصف دقيق

4بيض

كوب سكر

كوب زيت

كوب حليب

باكو فانيليا

باكو بيكنج بودر

3ملعقة كبيرة كاكاو خام



طريقة تحضير كيك الطاسة



في الخلاط نضع السكر والزيت والحليب والبيض والفانيليا ونخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم في بولة نضع الخليط وننخل عليه الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في ووك على النار مدهون جيداً بالزبدة ونغطي عليه جيداً ونتركه لمدة ساعة حتى تمام النضج ثم يزين الكيك بصوص الشوكولاتة والمكسرات المجروشة ويقدم وصحتين وهنا