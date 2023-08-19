عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

كيك الطاسة 
كيك الطاسة 

كيك الطاسة من الحلويات الشهية وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الاشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتميز بمذاقها المختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيك الطاسة ..

txt

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

txt

طريقة عمل رول المربى.. جديدة وغير تقليدية


مقادير كيك الطاسة 


2كوب ونصف دقيق
4بيض
كوب سكر
كوب زيت
كوب حليب
باكو فانيليا
باكو بيكنج بودر
3ملعقة كبيرة كاكاو خام


طريقة تحضير كيك الطاسة 


في الخلاط نضع السكر والزيت والحليب والبيض والفانيليا ونخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم في بولة نضع الخليط وننخل عليه الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في ووك على النار مدهون جيداً بالزبدة ونغطي عليه جيداً ونتركه لمدة ساعة حتى تمام النضج ثم يزين الكيك بصوص الشوكولاتة والمكسرات المجروشة ويقدم وصحتين وهنا

كيك الطاسة طريقة عمل كيك الطاسة مقادير كيك الطاسة طريقة تحضير كيك الطاسة الشيف نونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

طريقة عمل رول المربى.. جديدة وغير تقليدية

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

طريقة عمل الحلاوة الطحينية.. أحلى من الجاهز

نشرة المرأة والصحة|تناول هذه الأطعمة مع الحليب يصيبك بالأمراض.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين هيفاء وهبي في الساحل

ترشيحاتنا

رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع ميريح ديميرال قادمًا من أتالانتا الإيطالي

مصدر أمنى يكشف حقيقة انتشار وباء بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

نسمة هواء باردة.. مفاجأة سارة للمواطنين من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رئيس الأركان يتفقد مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

هل يهدد توسع مجموعة "بريكس" مكانة الدولار الأمريكي|تقرير

5 سيارات SUV فرنسية "زيرو" بسعر يبدأ من 880 ألف جنيه .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تنهار من البكاء على تيك توك بسببها.. اكتشف علاج البواسير في المنزل

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة.. وشيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

برقم غير متوقع.. سعر صادم لإطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

فيديو

ادعوا لهم بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فاجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ