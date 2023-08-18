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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رول المربى.. جديدة وغير تقليدية

رول المربى
رول المربى

رول المربى من الحلويات غير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل رول المربى…

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مقادير رول المربى


٣كوب ونصف دقيق
١/٣كوب زيت
١/٣كوب حليب
نصف كوب سكر
بيضة
أصفر بيضة
باكو فانيليا
باكو بيكنج بودر
(الحشوة)
مربى فراولة بيوريه
فول سوداني مجروش 
(للوجه)
أصفر بيضة
ربع كوب حليب
باكو فانيليا
فول سوداني مجروش 


طريقة تحضير رول المربى


في العجان نضع كل مكونات العجينة ونعجن جيداً حتى تتكون عجينة  ناعمة وسهلة التشكيل ثم نفردها على كيس ثلاجة مدهون بالزيت ونحشيها بالمربى والفول السوداني ونلفها رول ثم نضعها على صاج مدهون بالزيت وندهن الوجه بخليط الوجه ونرش عليه فول سوداني مجروش ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا

رول المربى طريقة عمل رول المربى الشيف نونا مقادير رول المربى طريقة تحضير رول المربى

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