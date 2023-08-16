عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهية ولذيذة| طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز

سلطة الذرة والمايونيز
سلطة الذرة والمايونيز

سلطة الذرة والمايونيز من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن السلطات الأخرى.

 

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز..

txt

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل طاجن مكرونة بالكفتة.. مذاق لا يقاوم


مكونات سلطة الذرة والمايونيز


ذرة حلوة مسلوقة
خس
مشروم طازج
طماطم شيري
تركي مدخن
للدريسينج :
عصير ليمون
زيت زيتون
مايونيز
ثوم


طريقة تحضير سلطة الذرة والمايونيز 


نقطع مكونات السلطة ونخلطها معا و نضعها في طبق التقديم
نخلط مكونات الصوص معا ونتبل بملح و فلفل ونسكبها فوق السلطة وتقدم بالهنا و الشفا

سلطة الذرة والمايونيز طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز مكونات سلطة الذرة والمايونيز طريقة تحضير سلطة الذرة والمايونيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

خطة التخفيض بدأت| أسعار السجائر ستنخفض إلى هذا الرقم .. تفاصيل

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

تحقيق جديد.. طلب عاجل من حسين الشحات بشأن عقوبة الشيبي

موضوعات متعلقة

بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

علامات شائعة.. أعراض متحور كورونا الجديد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

على الموضة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

هل يمكن أن يصاب الأطفال بـالخرف؟ .. معلومات لا تعرفها من قبل

طريقة عمل طاجن مكرونة بالكفتة.. مذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

سويلم: مجهودات كبيرة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لوزارة الري

تراجع محدود في سعر الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أمطار رعدية وجريان سيول.. تحذير شديد اللهجة من أرصاد السعودية

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم .. وهذا سعر البانيه الآن

مقدار النوم الذي لا ينقض الوضوء.. هذه الطريقة لا تبطله

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل انفراجة أزمة السجائر بعد تدخل الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهية ولذيذة| طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بملابس رياضية |شاهد

للأطفال والكبار.. كيف يمكن علاج السخونة؟

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ