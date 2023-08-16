شهية ولذيذة| طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز

سلطة الذرة والمايونيز من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن السلطات الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز..



مكونات سلطة الذرة والمايونيز



ذرة حلوة مسلوقة

خس

مشروم طازج

طماطم شيري

تركي مدخن

للدريسينج :

عصير ليمون

زيت زيتون

مايونيز

ثوم



طريقة تحضير سلطة الذرة والمايونيز



نقطع مكونات السلطة ونخلطها معا و نضعها في طبق التقديم

نخلط مكونات الصوص معا ونتبل بملح و فلفل ونسكبها فوق السلطة وتقدم بالهنا و الشفا