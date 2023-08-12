طريقة عمل طاجن مكرونة بالكفتة.. مذاق لا يقاوم

طاجن مكرونة بالكفتة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم ولذيذ.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن مكرونة بالكفتة.



مقادير طاجن مكرونة بالكفتة



كيلو لحمة مفرومة

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ثوم بودر

بصل بودر

بهارات لحمة

رشة قرفة بودر

رشة جوزة الطيب

بابريكا

كاري

ملح

فلفل أسود

(لعمل الطاجن)

٢كيس مكرونة بينا مسلوقة

٢ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مفروم

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢ملعقة كبيرة ريحان مفروم

لتر صلصة طماطم مسبكة

٢ملعقة كبيرة صلصة

ثوم بودر

بصل بودر

زعتر جاف

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

ميكس جبن



طريقة تحضير طاجن مكرونة بالكفتة



في بولة نضع اللحمة المفرومة والبيكنج صودا والتوابل كلها ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكفتة ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ثم في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الكفتة ونشوحها من جميع الجهات ثم نرفعها من على النار

(لعمل الطاجن)

في نفس الووك "الذي شوحنا فيه الكفتة" نضع الثوم والفلفل الحار والصلصة والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم نضيف صلصة الطماطم المسبكة ونتركها حتى تأخذ غلوة ثم نرفعها من على النار ونضع الريحان ونقلب ثم نصب الخليط على المكرونة ونقلبها جيداً ونضعها في طاجن ونضع على الوجه ميكس الجبن ثم ندخل الطاجن الفرن حتى يأخذ لون ذهبي ويقدم وصحتين وهنا