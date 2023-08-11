طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

تعد كيكة الموز وزبدة الفول السوداني من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.
كشفت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل كيكه الموز و زبده الفول سوداني.
مقادير كيكه الموز و زبده الفول سوداني
كوب و نصف دقيق
معلقة و نصف صغيره بيكنج باودر
نصف ملعقه صغيره بيكنج صودا
١ بيض
فانيليا
ربع كوب زيت
نصف كوب زبده فول سوداني
٣ موز مهروس
٣/٤ كوب سكر
نصف كوب شوكليت شيبس
١/٣ كوب شوكولاته قابله للدهن
طريقة تحضير كيكه الموز و زبده الفول سوداني
في العجان نضع البيض مع الفانيلا و السكر و نخفقهم جيدا ثم نضيف الزيت و نستمر بالخفق
نضيف لحم الموز المهروس و زبدة الفول السوداني و نخلط قليلا
نخلط الدقيق مع البيكنج باودر و البيكنج صودا و نضيفهم للخليط و نخلط حتى يتجانس الخليط
في صينية مدهونة نضع نصف الخليط ثم نضع الشوكولاتة القابلة للدهن ثم عليها باقي الخليط و نضع على الوجه الشوكليت شيبس
ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٥٠-٦٠ دقيقة حتى تنضج
و تقدم بالهنا و الشفا