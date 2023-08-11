طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

تعد كيكة الموز وزبدة الفول السوداني من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

كشفت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل كيكه الموز و زبده الفول سوداني.

مقادير كيكه الموز و زبده الفول سوداني



كوب و نصف دقيق

معلقة و نصف صغيره بيكنج باودر

نصف ملعقه صغيره بيكنج صودا

١ بيض

فانيليا

ربع كوب زيت

نصف كوب زبده فول سوداني

٣ موز مهروس

٣/٤ كوب سكر

نصف كوب شوكليت شيبس

١/٣ كوب شوكولاته قابله للدهن



طريقة تحضير كيكه الموز و زبده الفول سوداني



في العجان نضع البيض مع الفانيلا و السكر و نخفقهم جيدا ثم نضيف الزيت و نستمر بالخفق

نضيف لحم الموز المهروس و زبدة الفول السوداني و نخلط قليلا

نخلط الدقيق مع البيكنج باودر و البيكنج صودا و نضيفهم للخليط و نخلط حتى يتجانس الخليط

في صينية مدهونة نضع نصف الخليط ثم نضع الشوكولاتة القابلة للدهن ثم عليها باقي الخليط و نضع على الوجه الشوكليت شيبس

ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٥٠-٦٠ دقيقة حتى تنضج

و تقدم بالهنا و الشفا