عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

كيكه الموز و زبده
كيكه الموز و زبده الفول سوداني

تعد كيكة الموز وزبدة الفول السوداني من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

 

كشفت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل كيكه الموز و زبده الفول سوداني.

txt

طريقة عمل فتة الفول | جديدة وغير تقليدية

txt

طريقة عمل كبد وقوانص بالبصل| خطوة بخطوة

مقادير كيكه الموز و زبده الفول سوداني
 

كوب و نصف دقيق
معلقة و نصف  صغيره بيكنج باودر
نصف ملعقه صغيره بيكنج صودا
١ بيض
فانيليا
ربع كوب زيت
نصف كوب زبده فول سوداني
٣ موز مهروس
٣/٤ كوب سكر
نصف كوب شوكليت شيبس
١/٣ كوب شوكولاته قابله للدهن


طريقة تحضير كيكه الموز و زبده الفول سوداني


في العجان نضع البيض مع الفانيلا و السكر و نخفقهم جيدا ثم نضيف الزيت و نستمر بالخفق
نضيف لحم الموز المهروس و زبدة الفول السوداني و نخلط قليلا 
نخلط الدقيق مع البيكنج باودر و البيكنج صودا و نضيفهم للخليط و نخلط حتى يتجانس الخليط
في صينية مدهونة نضع نصف الخليط ثم نضع الشوكولاتة القابلة للدهن ثم عليها باقي الخليط و نضع على الوجه الشوكليت شيبس 
ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٥٠-٦٠ دقيقة حتى تنضج
و تقدم بالهنا و الشفا

كيكه الموز و زبده الفول سوداني طريقة عمل كيكه الموز و زبده الفول سوداني مقادير كيكه الموز و زبده الفول سوداني طريقة تحضير كيكه الموز و زبده الفول سوداني الشيف غادة التلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

ابقوا في أماكن آمنة.. نداء عاجل من الدفاع المدني السعودي

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من تناول هذا السمك | مصاب بمرض خطير

طريقة عمل فتة الفول | جديدة وغير تقليدية

إنجي علي ترتدي فستانا مثيرا للجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا...7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

تحذير عاجل| 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بـ كاش مايوه .. زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار بإطلالتها |شاهد

طريقة عمل كبد وقوانص بالبصل| خطوة بخطوة

إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

ترشيحاتنا

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

برعاية فرنسية| «دعم صحة المرأة»: طفرة كبيرة في علاج مرضى الأورام بمصر

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام لكلية الطب بالقوات المسلحة

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

السماح بالقيادة حتى أقارب الدرجة الثانية.. شروط استخدام سيارة ذوى الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ