طريقة عمل كبد وقوانص بالبصل| خطوة بخطوة

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبد وقوانص بالبصل من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

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مقادير كبد وقوانص بالبصل



كيلو كبد وقوانص دجاج

٣طماطم مكعبات

٢فلفل أحمر حار حلقات

٢فلفل أخضر حار حلقات

٢كيلو بصل جوليان

٢فلفل رومي مفروم

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2ملعقة كبيرة ثوم شرائح

٤ملعقة كبيرة دبس رمان

سمنة

خل

كزبرة جافة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كبد وقوانص بالبصل



في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع الكبد ونشوحها جيداً ثم نرفعها من على النار وفي نفس الطاسة نضع البصل والقوانص ونشوحها جيداً ثم نضيف الكزبرة الجافة والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود ونشوح جيداً ثم في طاسة ساخنة أخرى على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الثوم الشرائح والفلفل الحار والفلفل الرومي ونقلب ثم نضيف الطماطم ونشوحها قليلاً ثم نضع الخل ودبس الرمان ونقلب جيداً ثم نضع الكبد على القوانص ونقلب جيداً ثم نضيف خليط الفلفل والطماطم ونقلب حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا.