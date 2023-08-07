طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

طاسة بيض باللانشون من الأطباق غير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل طاسة بيض باللانشون.



مقادير طاسة بيض باللانشون



ربع كيلو لانشون لحمة

٦بيض

2فلفل رومي أحمر مشوي

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

سمنة بلدي أو زبدة

ربع كوب حليب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاسة بيض باللانشون



في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة البلدي أو الزبدة ثم نضع اللانشون ونقلب جيداً ثم نضيف الثوم والملح والفلفل الأسود وجزء من الفلفل الرومي الأحمر المشوي ونقلب ثم في بولة نخلط الحليب مع البيض وباقي كمية الفلفل الرومي الأحمر المشوي ونضعه على خليط اللانشون ونقلب جيداً ثم ندخل الطاسة الفرن حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا