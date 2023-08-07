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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

طريقة عمل طاسة بيض
طريقة عمل طاسة بيض باللانشون

 طاسة بيض باللانشون من الأطباق غير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل  طاسة بيض باللانشون.

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مقادير طاسة بيض باللانشون


ربع كيلو لانشون لحمة
٦بيض
2فلفل رومي أحمر مشوي
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
سمنة بلدي أو زبدة
ربع كوب حليب
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير  طاسة بيض باللانشون


في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة البلدي أو الزبدة ثم نضع اللانشون ونقلب جيداً ثم نضيف الثوم والملح والفلفل الأسود وجزء من الفلفل الرومي الأحمر المشوي ونقلب ثم في بولة نخلط الحليب مع البيض وباقي كمية الفلفل الرومي الأحمر المشوي ونضعه على خليط اللانشون ونقلب جيداً ثم ندخل الطاسة الفرن حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا

طاسة بيض باللانشون طريقة عمل طاسة بيض باللانشون مقادير طاسة بيض باللانشون طريقة تحضير طاسة بيض باللانشون الشيف نونا

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