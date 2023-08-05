طريقة عمل كيك التفاح بالقرفة.. مذاق لا يقاوم

كيك التفاح بالقرفة من الحلويات الشهية واللذيذة التي تتميز بمذاقها المختلف و الغير تقليدي، لذا قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيك التفاح بالقرفة.

مقادير كيك التفاح بالقرفة



كوب ونصف تفاح أحمر مكعبات

كوب ونصف دقيق

٢ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة قرفة بودر

3/4كوب سكر

٢بيض

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نصف كوب زيت

نصف كوب زبادي

(للوجه)

ربع كوب سكر

٢ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

ملعقة كبيرة قرفة بودر

(الصوص)

٣ملعقة كبيرة سكر بودر

نصف كوب حليب دافئ



طريقة تحضير كيك التفاح بالقرفة



في بولة نضع البيض والسكر ونخفق جيداً بالمضرب اليدوي ثم نضيف البيكنج صودا والبيكنج بودر والزبادي والفانيليا السائلة والزيت ونخفق مرة أخرى بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس كل المكونات مع بعض ثم في بولة أخرى نضع التفاح والدقيق ونقلب ثم نضيف عليه خليط البيض والسكر ونقلب حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في قالب مدهون بالزبدة أو السمنة ومرشوش بالدقيق ثم نضع عليه خليط الوجه ونوزعه جيداً ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة حتى تمام النضج وبعد خروج الكيك من الفرن نضع عليه الصوص ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل الصوص)

في بولة نضع كل المكونات ونقلب جيداً حتى نصل للقوام السائل المطلوب