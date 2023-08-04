الأرز المدخن مع الكفتة المشوية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي و غير تقليدي.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الأرز المدخن مع الكفتة المشوية، فيما يلي…



مقادير الأرز المدخن مع الكفتة المشوية



ا كيلو لحم مفروم ناعم

1 بصل مقطع صغير

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح و فلفل

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة نعناع مفروم

2 ملعقة كبيرة فستق مطحون خشن

1 ملعقة كبيرة زيت



الأرز:

2 كوب أرز بسمتي

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 مكعب مرق

فلفل وملح

٢ عود قرفة

٢ ورق لاورا

١ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

٢ ملعقة كبيرة صلصة

قطعة فحم



طريقة تحضير الأرز المدخن مع الكفتة المشوية



لعمل الأرز :

في وعاء على النار نضع السمنة مع البهارات الصحيحة ونقلبهم قليلا

ثم نضيف الأرز و نقلب

نضيف الكركم، الحبهان المطحون، مكعب المرق و الصلصة ونقلب قليلا ثم

نغمر الأرز بالماء الساخن ونتركه لينضج

نشعل فحمة وعندما ينضج نضعها في حلة الأرز مع القليل من الزين ثم نغطي عليه حتى يتدخن

لعمل الكفتة :

نخلط البصل مع التوابل، النعناع، الفلفل الحار والبقدونس في الكبة

حتى يتجانسوا

* ثم نضيف اللحمة المفرومة ونعجن جيدا ثم نخلط الكفتة مع الفستق المجروش جيدا و نبدأ بتشكيل الكفتة في أسياخ خشب و ندهن الوجه بالزيت ثم تدخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج تقريبا ٢٥ دقيقة

نسكب الأرز و عليه اسياخ الكفتة و تقدم بالهنا و الشفا