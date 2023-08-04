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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الأرز المدخن مع الكفتة المشوية

الأرز المدخن مع
الأرز المدخن مع الكفتة المشوية

الأرز المدخن مع الكفتة المشوية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي و غير تقليدي.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الأرز المدخن مع الكفتة المشوية، فيما يلي…

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مقادير الأرز المدخن مع الكفتة المشوية


ا كيلو لحم مفروم ناعم 

 1 بصل مقطع صغير 

 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 

 ملح و فلفل 

 1 ملعقة صغيرة بهارات 

1 ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون حسب الرغبة 

1 ملعقة كبيرة نعناع مفروم 

 2 ملعقة كبيرة فستق مطحون خشن 

1 ملعقة كبيرة زيت 


الأرز: 

2 كوب أرز بسمتي 

2 ملعقة كبيرة سمنة 

1 ملعقة صغيرة كركم 

1 مكعب مرق 

 فلفل وملح 

 ٢ عود قرفة 

٢ ورق لاورا 

١ ملعقة صغيرة حبهان مطحون 

 ٢ ملعقة كبيرة صلصة 

 قطعة فحم 


طريقة تحضير الأرز المدخن مع الكفتة المشوية


لعمل الأرز :
في وعاء على النار نضع السمنة مع البهارات الصحيحة ونقلبهم قليلا
ثم نضيف الأرز و نقلب
نضيف الكركم، الحبهان المطحون، مكعب المرق و الصلصة ونقلب  قليلا ثم
نغمر الأرز بالماء الساخن ونتركه لينضج
نشعل فحمة وعندما ينضج نضعها في حلة الأرز مع القليل من الزين ثم نغطي عليه حتى يتدخن
لعمل الكفتة : 
نخلط البصل مع التوابل، النعناع، الفلفل الحار والبقدونس في الكبة 
حتى يتجانسوا
* ثم نضيف اللحمة المفرومة  ونعجن جيدا ثم نخلط الكفتة مع الفستق المجروش جيدا و نبدأ بتشكيل الكفتة في أسياخ خشب و ندهن الوجه بالزيت ثم تدخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج تقريبا ٢٥ دقيقة
نسكب الأرز و عليه اسياخ الكفتة و تقدم بالهنا و الشفا

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