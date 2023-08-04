الأرز المدخن مع الكفتة المشوية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي و غير تقليدي.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الأرز المدخن مع الكفتة المشوية، فيما يلي…
مقادير الأرز المدخن مع الكفتة المشوية
ا كيلو لحم مفروم ناعم
1 بصل مقطع صغير
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح و فلفل
1 ملعقة صغيرة بهارات
1 ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون حسب الرغبة
1 ملعقة كبيرة نعناع مفروم
2 ملعقة كبيرة فستق مطحون خشن
1 ملعقة كبيرة زيت
الأرز:
2 كوب أرز بسمتي
2 ملعقة كبيرة سمنة
1 ملعقة صغيرة كركم
1 مكعب مرق
فلفل وملح
٢ عود قرفة
٢ ورق لاورا
١ ملعقة صغيرة حبهان مطحون
٢ ملعقة كبيرة صلصة
قطعة فحم
طريقة تحضير الأرز المدخن مع الكفتة المشوية
لعمل الأرز :
في وعاء على النار نضع السمنة مع البهارات الصحيحة ونقلبهم قليلا
ثم نضيف الأرز و نقلب
نضيف الكركم، الحبهان المطحون، مكعب المرق و الصلصة ونقلب قليلا ثم
نغمر الأرز بالماء الساخن ونتركه لينضج
نشعل فحمة وعندما ينضج نضعها في حلة الأرز مع القليل من الزين ثم نغطي عليه حتى يتدخن
لعمل الكفتة :
نخلط البصل مع التوابل، النعناع، الفلفل الحار والبقدونس في الكبة
حتى يتجانسوا
* ثم نضيف اللحمة المفرومة ونعجن جيدا ثم نخلط الكفتة مع الفستق المجروش جيدا و نبدأ بتشكيل الكفتة في أسياخ خشب و ندهن الوجه بالزيت ثم تدخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج تقريبا ٢٥ دقيقة
نسكب الأرز و عليه اسياخ الكفتة و تقدم بالهنا و الشفا