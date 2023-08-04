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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل بيض بالحمص
طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة

 بيض بالحمص والصلصة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن طريقة عمل  بيض بالحمص والصلصة.

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مقادير بيض بالحمص والصلصة
بيض
بصلة مبشورة
حمص طبيخ
عصير طماطم
ملعقة كبيرة صلصة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير بيض بالحمص والصلصة:


في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة ونقلب حتى تصفر ثم نضع عصير الطماطم والصلصة والحمص "مسلوق" ونضيف القليل من الماء ورشة ملح وفلفل أسود ونقلب ونترك الخليط حتى يغلي ثم نكسر البيض فوق الخليط كما وضحنا في الحلقة ونضع على الوجه عصرة ليمون ورشة بقدونس ونتركه حتى ينضج البيض ويقدم بالهنا والشفا

بيض بالحمص بيض بالحمص والصلصة مقادير بيض بالحمص والصلصة طريقة تحضير بيض بالحمص والصلصة الشيف دعاء السمنودي طريقة عمل بيض

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