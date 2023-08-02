طريقة عمل عجة البيض بالخضرة| بمذاق لا يقاوم

عجة البيض بالخضرة من الأكلات التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على وجبة الفطار بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عجة البيض بالخضرة، فيما يلي..



مقادير عجة البيض بالخضرة



6بيض

خضرة مفرومة

٣بصل مبشور

١طماطم مبشورة

3/4كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كمون

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير عجة البيض بالخضرة



في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة أو الزيت ثم نضع البصل ونقلب حتى يذبل ويطرى ثم نضيف الطماطم والخضرة والكمون والملح والفلفل الأسود ونقلب حتى يصل البصل للون المطلوب ونتركه حتى يبرد تماماً ثم في بولة نضع البيض مع رشة ملح وفلفل أسود ونقلب جيداً ثم نضع عليه خليط البصل والخضرة ونقلب ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب جيداً ثم في صينية مدهونة بالزيت نصب خليط العجة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ثم نتركها حتى تهدأ من الحرارة وتقدم بالهنا والشفا.

