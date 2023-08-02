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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل عجة البيض بالخضرة| بمذاق لا يقاوم

عجة البيض بالخضرة
عجة البيض بالخضرة

عجة البيض بالخضرة من الأكلات التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على وجبة الفطار بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عجة البيض بالخضرة، فيما يلي..

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مقادير عجة البيض بالخضرة


6بيض
خضرة مفرومة
٣بصل مبشور
١طماطم مبشورة
3/4كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كمون
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير عجة البيض بالخضرة


في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة أو الزيت ثم نضع البصل ونقلب حتى يذبل ويطرى ثم نضيف الطماطم والخضرة والكمون والملح والفلفل الأسود ونقلب حتى يصل البصل للون المطلوب ونتركه حتى يبرد تماماً ثم في بولة نضع البيض مع رشة ملح وفلفل أسود ونقلب جيداً ثم نضع عليه خليط البصل والخضرة ونقلب ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب جيداً ثم في صينية مدهونة بالزيت نصب خليط العجة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ثم نتركها حتى تهدأ من الحرارة وتقدم بالهنا والشفا.
 

عجة البيض بالخضرة طريقة عمل عجة البيض بالخضرة مقادير عجة البيض بالخضرة الشيف دعاء السمنودي طريقة تحضير عجة البيض بالخضرة

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