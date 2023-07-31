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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مقرمشات البصل الأخضر| بأسهل الخطوات

مقرمشات البصل الأخضر
مقرمشات البصل الأخضر

مقرمشات البصل الأخضر من المخبوزات اللذيذة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق مختلف.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مقرمشات البصل الأخضر.

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مقادير مقرمشات البصل الأخضر


٣٠٠جرام دقيق
١٢٠مللي حليب
٤جرام خميرة فورية
٢جرام بيكنج صودا
٢جرام بيكنج بودر
٤جرام ملح
٢ملعقة كبيرة سمسم محمص
حزمة بصل أخضر


طريقة تحضير مقرمشات البصل الأخضر 


في بولة نضع كل المكونات ونعجن باليد "نأخذ من البصل الأخضر الأوراق فقط" "ويمكن أن نضيف المزيد من الدقيق حسب نوع وكثافة الدقيق" ونستمر في العجن باليد حتى تتكون عجينة سهلة الفرد ثم نفردها على كيس ثلاجة ونقطعها بعجلة البيتزا المشرشرة ثم نرصها على صاج مفروش ورق زبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

مقرمشات البصل الأخضر طريقة عمل مقرمشات البصل الأخضر مقادير مقرمشات البصل الأخضر طريقة تحضير مقرمشات البصل الأخضر الشيف دعاء السمنودي

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