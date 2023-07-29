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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تشيز كيك مخبوز.. بمذاق لا يقاوم

تشيز كيك مخبوز 
تشيز كيك مخبوز 

تشيز كيك مخبوز من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار، فيمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل تشيز كيك مخبوز 

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مقادير تشيز كيك مخبوز: 


400 جرام بسكويت مطحون
100 جرام زبدة ذائبة
(الحشوة)
600 جرام جبنة كريمي
4 بيض
3/4كوب سكر
250مللي كريمة حلويات
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة بشر ليمون
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ربع ملعقة صغيرة ملح 


طريقة تحضير تشيز كيك مخبوز 


في الكبة نضع البسكويت ونطحنه جيداً ثم نضع الزبدة ونخلط جيداً ثم نضع خليط البسكويت في قالب تشيز كيك ونضغطه جيداً جداً ثم نضع الحشوة ونغلف القالب من تحت بالفويل جيداً ونضعه في حمام مائي وندخله الفرن على درجة حرارة 190 من تحت فقط حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يبرد ثم نضعه في الثلاجة ويزين ويقدم بالهنا والشفا 
(لعمل الحشوة)
في بولة نضع الجبنة الكريمي وبشر الليمون والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب اليدوي ثم نضع البيض بالتدريج "بيضة تلو الأخرى" مع الاستمرار في الخفق ثم نضع السكر ونخفق ثم نضع كريمة الحلويات والنشا والملح ونستمر في الخفق حتى تمام التجانس
 

تشيز كيك مخبوز طريقة عمل تشيز كيك مخبوز الشيف دعاء السمنودي مقادير تشيز كيك مخبوز طريقة تحضير تشيز كيك مخبوز

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